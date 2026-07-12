حسام حسن يمنح موهبة الأهلي وعدًا بفرصة مع المنتخب

منح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لاعب الأهلي الشاب أحمد عابدين «أقطاي» وعدًا بالحصول على فرصة كاملة مع «الفراعنة» خلال المعسكرات المقبلة، بعدما نال إعجاب الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها في الفترة الماضية.

وأكد حسام حسن أن اللاعب تواجد مع المنتخب في معسكر سابق، وظهر بصورة جيدة، مشيرًا إلى امتلاكه قدرات فنية وشخصية تؤهلانه ليكون أحد عناصر المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدرب منتخب مصر أن الجهاز الفني يتابع عددًا من العناصر الشابة تمهيدًا لضمها في المعسكرات المقبلة، ضمن خطة تهدف إلى خفض متوسط أعمار الفريق وتوسيع قاعدة الاختيارات.

وكشف حسام حسن عن رغبته السابقة في الاستعانة بثنائي بيراميدز إسلام عيسى ومحمد حمدي، مؤكدًا أن الإصابات حالت دون انضمامهما إلى معسكرات المنتخب خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن إسلام عيسى ومحمد حمدي يمثلان عنصرين مهمين في حساباته الفنية، وأنهما سيعودان إلى دائرة الاختيارات فور اكتمال جاهزيتهما واستعادة مشاركتهما مع فريقهما.

وجاءت تصريحات حسام حسن بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في وقت بدأ فيه الجهاز الفني إعداد تصوره للمرحلة المقبلة وتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة.