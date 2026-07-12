حسام حسن يكشف كواليس الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل ما جرى خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، موضحًا أن الإصابات وقرارات الحكم حدت من قدرة الجهاز الفني على التدخل بعدما كان «الفراعنة» متقدمين بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، قبل الخسارة بنتيجة 3-2.

وأوضح حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية، أن عدة عوامل خارجة عن إرادة الجهاز الفني أسهمت في تغير نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن طريقة إدارة الحكم للقاء واحتساب مخالفات وإنذارات متتالية ضد لاعبي مصر أثرت في تركيز الفريق خلال الدقائق الأخيرة.

وأكد مدرب منتخب مصر أنه اضطر إلى إجراء أربعة تغييرات بسبب الإصابات التي تعرض لها هيثم حسن وإمام عاشور ومصطفى زيكو ومهند لاشين، وهو ما قلل الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني لإجراء تعديلات أخرى وفق سير اللقاء.

ودافع حسام حسن عن اختياراته، مؤكدًا رضاه عن مستوى اللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء، ومشيدًا بما قدمه حمدي فتحي بعد نزوله، إلى جانب المساندة الدفاعية التي قدمها محمود حسن «تريزيجيه» للظهير الأيسر كريم حافظ.

وشدد المدير الفني على رضاه عن الأداء العام لمنتخب مصر أمام بطل العالم، مؤكدًا أن هدفه منذ توليه المسؤولية يتمثل في فرض شخصية الفريق أمام جميع المنافسين، دون ربط الأداء بلاعب واحد.

وأضاف أن المنتخب يعتمد على فكر هجومي ويسعى إلى تحقيق الفوز، مع استغلال المواقف الدفاعية لصناعة الخطورة حتى عندما لا تكون الكرة في حوزة لاعبيه.