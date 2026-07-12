نجوم ريال مدريد يكتبون رقمًا قياسيًا في كأس العالم 2026

واصل نجوم ريال مدريد كتابة أسمائهم في سجلات كأس العالم 2026، بعدما أصبح لاعبو الفريق الإسباني الأكثر تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، في إنجاز جديد يؤكد الحضور المؤثر لعناصر النادي الملكي مع منتخباتهم الوطنية خلال المونديال.

ورفع لاعبو ريال مدريد رصيدهم إلى 19 هدفًا في النسخة الحالية من كأس العالم، ليتصدر النادي قائمة أكثر الأندية التي سجل لاعبوها أهدافًا في نسخة واحدة من البطولة، متقدمًا على باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اللذين يملك لاعبوهما 18 هدفًا لكل منهما.

ويؤكد هذا الرقم التأثير الكبير للاعبي ريال مدريد مع منتخباتهم، في ظل استمرار عدد منهم في المنافسة على اللقب، مع سعي كل لاعب لقيادة منتخب بلاده إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وشارك ريال مدريد بعدد كبير من اللاعبين في كأس العالم 2026، تقدمهم البلجيكي تيبو كورتوا، والألماني أنطونيو روديغر، والإسباني مارك كوكوريلا، والفرنسي أوريلين تشواميني، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والتركي أردا غولر، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والمغربي إبراهيم دياز، والفرنسي كيليان مبابي.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي لاعبي الريال في البطولة بعدما سجل 8 أهداف مع منتخب فرنسا، يليه الإنجليزي جود بيلينغهام برصيد 6 أهداف، ثم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أحرز 4 أهداف، بينما سجل أردا غولر هدفًا واحدًا مع منتخب تركيا، لتصل حصيلة لاعبي النادي الملكي إلى 19 هدفًا في المونديال.