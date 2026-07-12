الأسود الثلاثة يوقفون ماكينة هالاند بعد 636 يوماً





نجحت الدفاعات الإنجليزية في وضع حدٍ لخطورة المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، لتوقف ماكينة أهدافه الدولية التي استمرت لـ 636 يوماً متواصلة، وذلك خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم 2026. ووفقاً لإحصائيات شبكة "OptaJoe"، أصبح منتخب إنجلترا أول فريق ينجح في منع هالاند من التسجيل في مباراة دولية رسمية منذ مواجهة النرويج أمام النمسا في 13 أكتوبر 2024، ليتوقف قطار السلسلة التهديفية الاستثنائية للعملاق النرويجي أمام جدار الأسود الثلاثة.

ورغم الرقابة اللصيقة والضغط المكثف الذي فرضه المدافعون الإنجليز، قدم هالاند مباراة شهدت محاولات محدودة لفرد أجنحته الهجومية، حيث أظهرت بيانات منصة "Squawka" الرقمية حرمان النجم النرويجي من مساحاته المعتادة؛ إذ اكتفى بـ 21 لمسة للكرة طوال اللقاء، وأكمل 5 تمريرات ناجحة فقط من أصل 13 تمريرة.

كما لم يسجل سوى 5 لمسات داخل منطقة جزاء المنافس، مع خوضه 4 التحامات ناجحة و3 التحامات هوائية موفقة، وأطلق تسديدتين فقط طوال دقائق المباراة، كانت واحدة منها فقط بين القائمين والعارضة.

وعلى الرغم من خروج النرويج من البطولة وفشله في هز الشباك في محطته الأخيرة، يظل هالاند أحد أبرز الأيقونات المضيئة في مونديال 2026، بعدما قاد منتخب بلاده لإنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور ربع النهائي.

وجسد النجم النرويجي طوال البطولة القوة الضاربة التي اعتمد عليها فريقه، حيث شكل وجوده على أرضية الملعب تهديداً خيماً للمنافسين وعنصر جذب رئيسي للإعلام العالمي، ليودع المونديال تاركاً بصمة استثنائية أثبتت مكانته كأحد أفضل هدافي اللعبة في العصر الحديث.