ملوك مدريد يكتبون التاريخ بأقدام مونديالية





حققت كتيبة نجوم ريال مدريد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ بطولة كأس العالم، بعدما وصل إجمالي الأهداف التي سجلها لاعبو النادي الملكي في بطولة كأس العالم 2026 المقام في أمريكا الشمالية إلى 19 هدفاً، ليصبح النادي الأكثر مساهمة بالأهداف في نسخة واحدة من المونديال عبر التاريخ.

وجاء هذا الرقم القياسي الجديد بعد الهزّة التهديفية الأخيرة التي أحدثها النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بتسجيله هدفين حاسمين لمنتخب بلاده إنجلترا أمام النرويج في الدور ربع النهائي، ليُحطم الميرينغي الرقم السابق ويتصدر قائمة الأندية الأكثر إحرازاً للأهداف في المونديال وبفارق خمسة أهداف كاملة عن أقرب منافسيه نادي بايرن ميونخ الألماني.

وتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة هدافي لاعبي النادي الملكي في البطولة بتسجيله 8 أهداف حاسمة رفقة منتخب فرنسا، مواصلاً صدارته لسباق الحذاء الذهبي ومقدماً أداءً استثنائياً شمل تسجيله في دور المجموعات والأدوار الإقصائية. كما أسهم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بـ 6 أهداف لمنتخب "الثلاثة فرسان"، كان آخرها ثنائيته الرائعة في مرمى النرويج والتي رسمت عبور إنجلترا ورسخت الرقم القياسي للريال.

ولم تتوقف البصمة الميرنغية عند هذا الحد، حيث أضاف الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور 4 أهداف لمنتخب السامبا البرازيلي خلال رحلته في البطولة قبل الخروج، إضافة إلى مساهمات تهديفية متفرقة من باقي نجوم الفريق الملكي الناشطين في مختلف المنتخبات المشاركة في المونديال، ليبرهن ريال مدريد مجدداً على امتلاكه التشكيلة الأكثر فاعلية وتأثيراً في العالم، وقدرة نجومه على التألق وترك البصمة الأكبر في المحفل الكروي الأهم كوكبياً.