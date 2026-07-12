دموع وانفعال بيكهام يُلهمان المنتخب الإنجليزي





في مشاهد حماسية خطفت الأنظار قبيل انطلاق مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026 بين منتخبي إنجلترا والنرويج على ملعب ميامي بمدينة ميامي غاردنز بولاية فلوريدا، شهدت المدرجات حضوراً استثنائياً للأسطورة الإنجليزي والمالك الشريك لنادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام، رفقة نجله روميو بيكهام.

ووثقت اللقطة الصورة لحظة انفعال بيكهام وتأثره الشديد أثناء ترديد النشيد الوطني لبلاده بحماس بالغ وتعابير وجه مفعمة بالشغف والوطنية، مما عكس حجم الإثارة والضغط النفسي المتزامن مع هذه المواجهة المونديالية المرتقبة.

وجاء هذا الحضور اللافت في المدرجات امتداداً لدعم بيكهام المباشر لكتيبة "الثلاثة فرسان"، حيث حظي المران الأخير لمنتخب إنجلترا بزيارة خاصة منه في مجمع تدريبات نادي إنتر ميامي بمدينة فور لاودرديل.

وحرص بيكهام على استقبال اللاعبين والمدرب توماس توخيل، وتقديم الدعم المعنوي للقائد هاري كين وبقية عناصر الفريق قبل هذه الموقعة الحاسمة، وهو ما لقي تفاعلاً واسعاً من الحسابات الرسمية للمنتخب الإنجليزي التي رحبت بأسطورة كابتن إنجلترا السابق وأشادت بحرصه الدائم على مساندة الجيل الحالي.

وقد حظي انفعال بيكهام وزيارته للمعسكر الإنجليزي بصدى إعلامي واسع واهتمام مكثف في الصحافة البريطانية؛ حيث أشارت صحيفة The Guardian إلى أن تواجد بيكهام في ميامي وتفاعله العاطفي أثناء عزف النشيد الوطني يُمثل "رابطاً معنوياً وثيقاً" بين أساطير الكرة الإنجليزية والجيل الحالي، مشيرة إلى أن حماسه في منصة كبار الزوار منح الجماهير دفعة حماسية هائلة قبل انطلاق اللقاء.

من جانبها، تناولت صحيفة Daily Mail مشهد ترديد بيكهام للنشيد الوطني بحرارة مشيرة إلى أن النجم الإنجليزي استعاد روحه القتالية وكأنه يقود المنتخب داخل المستطيل الأخضر، مؤكدة أن زيارته لتدريبات الفريق وقضاء وقت مع هاري كين رفعت من الروح المعنوية للاعبين لمواجهة خطورة المنتخب النرويجي.

كما أبرزت شبكة Sky Sports أبعاد الدعم الذي قدمه بيكهام لكتيبة توخيل، موضحة أن فتح أبواب منشآت إنتر ميامي الحديثة لاستضافة تدريبات إنجلترا وحضوره الشخصي في المدرجات يُجسدان دوره القيادي والرمزية الوطنية التي يتمتع بها في أمريكا الشمالية.

وأضافت صحيفة The Sun أن مشهد انفعال بيكهام وصرخته مع النشيد الوطني قبل المباراة تحول إلى إحدى أبرز لقطات المونديال على منصات التواصل الاجتماعي، واصفة بيكهام بـ "المشجع الأول لإنجلترا" الذي يعيش كل لحظة كروية بأعلى درجات الانتماء والوفاء لقميص منتخب بلاده.