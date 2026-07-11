صراع هاري كين وهالاند يشتعل لحسم تحدي "إنستغرام"





في خطوة طريفة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، تحول التنافس الرياضي بين نرويج وإنجلترا إلى ساحة تحدٍ علني بين اثنين من أكبر العمالقة في عالم الطيران. فقد نشر الحساب الرسمي للخطوط الجوية النرويجية عبر منصة "إنستغرام" منشورًا يوجه فيه دعوة مباشرة ولطيفة إلى الخطوط الجوية البريطانية لدخول رهان كروي مثير قبل انطلاق المباراة المرتقبة وأشعلت الصراع والتحدي بين هاري كين وهالاند.

وجاء التحدي المبتكر بأسلوب مشوق؛ حيث اشترطت الخطوط النرويجية أنه في حال خسارة المنتخب الإنجليزي للمباراة، يتعين على حساب الخطوط الجوية البريطانية تغيير صورة ملفه الشخصي (Profile Picture) على إنستغرام ليعرض شعار وبطاقة الحساب الخاص بالخطوط الجوية النرويجية لمدة 24 ساعة كاملة، والعكس صحيح في حال خسارة المنتخب النرويجي. ولم يتأخر الرد الإنجليزي كثيرًا، حيث قبلت الخطوط الجوية البريطانية التحدي بروحي الرياضة والدعابة الكبيرة، مما جعل وسائل الإعلام النرويجية تتداول الخبر بشغف وتتابع نتائج الرهان الرقمي الذي جمع بين عالمي الطيران وكرة القدم.

هذا التفاعل السريع بين الحسابين حصد مئات الآلاف من الإعجابات وآلاف التعليقات والمشاركات خلال فترة قصيرة، ليرسم نموذجًا استثنائيًا للتسويق الرقمي القائم على روح التنافس الشريف والفكاهة بين كبرى الشركات الدولية.

تناولت وسائل الإعلام النرويجية التحدي الحماسي والمبتكر بين الخطوط الجوية النرويجية والبريطانية باهتمام كبير، حيث اعتبرته نموذجاً ذكياً في التسويق والتفاعل الرياضي قبل مواجهة المنتخبات.

أبرزت شبكة TV 2 النرويجية تصريحات المسؤولين في الشركة، حيث صرح إيفيند هامر ميره، مدير الاتصالات الرقمية في شركة Norwegian، للشبكة قائلاً إن الفكرة جاءت كوسيلة ممتعة ومبتكرة للوقوف خلف المنتخب الوطني النرويجي ومساندته، مضيفاً: "من الممتع دائماً إثارة بعض الحماس والضجة حول مباراة بهذه الأهمية التاريخية ينتظرها كل الشعب النرويجي"، وأكدت الشبكة أن هذه المبادرة خلقت أجواءً منافسة مشوقة "في الجو" تفوق في متعتها مجرد منافسة رياضية تقليدية.

من جهتها، أفادت صحيفة Aftenposten ووسائل إعلام محلية متعددة بأن الخطوط النرويجية سعت لرفع حدة الإثارة وضغوط المراهنة الرقمية عبر المراهنة بأهم أصول العلامة التجارية، وهي الهوية البصرية الحصرية على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن قبول شركة عريقة بحجم British Airways لهذا التحدي يعكس تحول التسويق الرقمي الحديث نحو روح الدعابة والمخاطرة الممتعة.

كما أشار موقع Osloairports المتخصص في أخبار الطيران والأنشطة المحلية بالنرويج إلى أن هذه المبادرة أتاحت لشركة Norwegian فرض وجودها الإعلامي بقوة وصنع الحدث على مستوى عالمي بالتزامن مع بطولة كأس العالم دون الحاجة لإنفاق ميزانيات ضخمة للرعاية الرسمية، مشيرة إلى أن الجماهير النرويجية تترقب بشغف نتيجة المباراة لمعرفة ما إذا كان حساب الخطوط البريطانية سيتزين باللون الأحمر والشعار النرويجي طوال اليوم التالي.