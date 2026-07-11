كين وهالاند.. أغلى الأهداف في مرمى المال والقصور والسيارات



عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، يقف الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند في مصاف نخبة المهاجمين في كرة القدم العالمية، لكن بعيداً عن المستطيل الأخضر، تبدو حياة كل منهما مختلفة تماماً، سواء من حيث الثروة، أو أسلوب المعيشة، أو الاهتمامات الشخصية، أو حتى العلامة التجارية التي بناها كل منهما.



وتشير صحيفة «ذا صن» في تقرير خاص عن حياة النجمين خارج الملاعب، إلى أن الأنظار ستتجه إلى المواجهة المرتقبة بين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ هاري كين، وهداف منتخب النرويج ونجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، في ربع نهائي كأس العالم، في مباراة تجمع اثنين من أفضل المهاجمين في العالم.



ونقلت عن ميغان دولي خبيرة العلاقات العامة ورئيسة قسم العلاقات العامة في وكالة «إيه تي إل»، رؤيتها بأن كين يمثل نموذج المحترف العصري، الذي يركز على عائلته ويتجنب الأضواء، في حين اختار هالاند بناء صورة مختلفة، تعتمد على حس الدعابة، والأزياء، والمحتوى الترفيهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقدما معاً نموذجين مختلفين تماماً لمعنى النجومية في عام 2026.



يبلغ صافي ثروة هاري كين، البالغ من العمر 32 عاماً، نحو 110 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح عاشر أغنى رياضي في المملكة المتحدة، مستفيداً من رواتبه الضخمة مع توتنهام سابقاً، وبايرن ميونيخ حالياً، ويتقاضى قائد منتخب إنجلترا راتباً أساسياً يقدر بنحو 23 مليون جنيه إسترليني سنوياً، إلى جانب مكافآت مرتبطة بالأداء.



في المقابل، وصلت ثروة هالاند، الذي يبلغ 25 عاماً، إلى نحو 74 مليون جنيه إسترليني، بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة 10 سنوات، بينما يتقاضى راتباً أساسياً يبلغ 28 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بخلاف المكافآت المرتبطة بعدد الأهداف والبطولات.



استثمر النجمان جانباً كبيراً من ثروتهما في العقارات الفاخرة، ويبني كين قصراً ضخماً، تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني، في منطقة وينتوورث الراقية بمقاطعة ساري الإنجليزية، رغم إقامته الحالية في ألمانيا، ويضم العقار مرآباً تحت الأرض، مزوداً بمنصة دوارة للسيارات، فيما يصفه السكان المحليون بأنه يشبه قصر باكنغهام.



أما هالاند، فيعيش مع زوجته إيزابيل وابنهما داخل قصر ريفي في تشيشاير، تبلغ قيمته 6.2 ملايين جنيه إسترليني، ويضم 10 غرف نوم، وبحيرة، ومسبحاً خارجياً، وحدائق واسعة، ومنزل عربات، وإسطبلات، مع خصوصية كبيرة، تتيح له الابتعاد عن ضغوط كرة القدم، كما يمتلك النجم النرويجي فيلا فاخرة في منطقة «جولدن مايل» بمدينة ماربيا الإسبانية، تبلغ قيمتها 5.5 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى شقة فاخرة في العاصمة النرويجية أوسلو، بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني.



تعد قصة حب هاري كين وزوجته كاتي جودلاند، واحدة من أشهر قصص الحب في كرة القدم، إذ تعرفا إلى بعضهما خلال الدراسة، وظهرا معاً في طفولتهما خلال فعالية مع ديفيد بيكهام عام 2005، ويعيش الزوجان حياة عائلية مستقرة مع أطفالهما الأربعة آيفي، وفيفيان، ولويس، وهنري.