المرض يمنع والد لامين يامال عن كأس العالم



أثار غياب منير نصراوي، والد نجم المنتخب الإسباني لامين يامال، عن منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الكثير من التساؤلات، في ظل الوجود المستمر لبقية أفراد عائلة اللاعب في مدرجات البطولة لدعمه خلال مشوار «لا روخا».



ووفقاً لما نقلته صحيفة «إل إسبانيول»، عن صاحب فندق في مدينة ماتارو الإسبانية، فإن السبب الرئيسي لغياب والد يامال يعود إلى ظروفه الصحية، إذ يعاني من مرض الصرع، الأمر الذي يجعله متردداً في خوض رحلات السفر الطويلة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نصراوي أنه قال: «لا أعرف إن كنت سأتمكن من الذهاب، فأنا أعاني من الصرع»، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهه في السفر إلى الولايات المتحدة ومواصلة التنقل بين المدن المستضيفة للبطولة.



وأشارت التقارير إلى أن تنقل المنتخب الإسباني بين عدة مدن في الولايات المتحدة والمكسيك، مثل أتلانتا، وغوادالاخارا، ودالاس، ولوس أنجلوس، كان سيستلزم رحلات جوية متكررة، وهو ما لا ينصح به في حالته الصحية، بحسب المقربين منه.



كما أفادت المصادر نفسها بأن والد يامال عبر عن رغبته في تحسين حالته الصحية، قائلاً: «سأضحي بكل ما أملك من مال لأتمكن من التطور والتحسن».

وأشارت صحيفة «ماركا»، إلى إنه رغم غياب والده، يحظى لامين يامال بدعم كبير من أفراد عائلته المقربين، إذ تتابع والدته شيلا إيبانا جميع مبارياته من المدرجات، إلى جانب شقيقه كين، الذي أصبح أحد أبرز الوجوه المساندة للنجم الإسباني خلال البطولة، إضافة إلى حضور عدد من أصدقائه المقربين.



ويواصل يامال قيادة طموحات المنتخب الإسباني في كأس العالم، حيث يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام فرنسا في الدور نصف النهائي، وسط آمال بأن يستعيد أفضل مستوياته في واحدة من أهم مباريات البطولة.