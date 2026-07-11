أقوى زوجات نجوم إنجلترا في عالم الأعمال



بينما تتجه أنظار الجماهير إلى مواجهة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، لا يقتصر الحضور المؤثر حول منتخب «الأسود الثلاثة» على ما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى شريكات حياتهم، اللواتي نجحن في بناء مسيرات مهنية واستثمارية لافتة، جعلتهن من أبرز زوجات لاعبي كرة القدم على الساحة البريطانية.



وبين ريادة الأعمال، والاستثمارات العقارية، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة العلامات التجارية، أثبتت العديد من شريكات نجوم المنتخب الإنجليزي حسب صحيفة «ديلي ميل»، أن نجاحهن لا يرتبط بشهرة شركائهن، بل يعتمد على مشاريع مستقلة تحقق حضوراً قوياً في عالم المال والأعمال.



والبداية من أوليفيا نايلور، خطيبة جون ستونز، والتي تُعد واحدة من أبرز سيدات الأعمال في القائمة، بعدما أسست شركات عدة في قطاع التجميل، إلى جانب امتلاكها صالونات ومدرسة متخصصة في التدريب، فضلاً عن استثمارات عقارية مشتركة مع ستونز تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية.



فيما تحولت تولامي بنسون، خطيبة بوكايو ساكا، من العمل في العلاقات العامة إلى واحدة من أبرز المؤثرات في عالم الموضة والأزياء، بعد أن لفتت الأنظار خلال بطولة أوروبا 2024، لتوقع لاحقاً مع إحدى أكبر وكالات المواهب العالمية، مع حفاظها على هوية مستقلة بعيداً عن الأعمال التجارية الخاصة بنجم أرسنال.



وعلى عكس بعض زوجات لاعبي كرة القدم الأخريات اللواتي يفضلن البقاء بعيداً عن الأضواء، برزت إيلي واتكينز كشخصية مؤثرة قوية في مجال الجمال والأزياء بفضل كونها زوجة مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز، وأصبحت سيدة أعمال ناجحة، وهي وكيلة أعمال، وتروج للعديد من ماركات مستحضرات التجميل، ولا تكتفي هذه المرأة البالغة من العمر 30 عاماً بما حققته من نجاحات حتى وإن كان زوجها يجني ما يقرب من 7 ملايين جنيه استرليني سنوياً ويمتلك شركات إعلامية وعقارية تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه استرليني.



أما كيت كين، فرغم شهرة زوجها هاري كين، اختارت الابتعاد عن عالم الأعمال والإعلام، مفضلة التركيز على حياتها العائلية، مع امتلاكها خلفية كمدربة لياقة بدنية، فيما يتولى قائد إنجلترا إدارة استثماراته الخاصة في العقارات وحقوق الصور.



في حين، تفضل ريبيكا بورنيت، زوجة جوردان هندرسون، الابتعاد عن الإعلام، لكنها تشارك زوجها إدارة محفظة عقارية واسعة، إضافة إلى الإشراف على شركاته الخاصة بحقوق الصور والاستثمارات.



وتمتلك مع زوجها شركة «سانت جونز بروبرتي ديفيلوبمنتس» باستثمارات تبلغ 3.6 ملايين جنيه استرليني، وهي مديرة لشركة حقوق الصورة الخاصة به «جوردان 90 المحدودة»، والتي تمتلك أصولاً بقيمة 10.2 ملايين جنيه استرليني، بما في ذلك محفظة من المنازل والشقق بقيمة 6.2 ملايين جنيه استرليني.



وتحافظ ميغان بيكفورد، زوجة الحارس جوردان بيكفورد، على حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها تفاصيل الحياة العائلية، فيما يواصل زوجها تنمية استثماراته في حقوق الصور والعقارات.



وأوضحت الصحيفة أن هذه النماذج تعكس تحول دور شريكات نجوم كرة القدم الإنجليزية من مجرد داعمات من المدرجات إلى شخصيات ناجحة في عالم الأعمال، مستفيدات من خبراتهن في ريادة المشاريع، والاستثمار، والإعلام الرقمي، وبناء العلامات التجارية، ليصبحن شريكات نجاح داخل وخارج الملاعب، في وقت يواصل فيه المنتخب الإنجليزي سعيه نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.