وفاة جايدن آدامز لاعب جنوب أفريقيا بعد مشاركته في كأس العالم



خيّم الحزن على جمهور كرة القدم الجنوب أفريقية بعد الإعلان عن وفاة لاعب الوسط الدولي جايدن آدامز، نجم نادي ماميلودي صنداونز، عن عمر يناهز 25 عاماً، وذلك بعد أسابيع قليلة من تمثيله منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026. وكان آدامز قد شارك في جميع مباريات جنوب أفريقيا الثلاث في دور المجموعات، وأسهم في بلوغ منتخب «بافانا بافانا» الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخروج أمام كندا في دور الـ32.



وأعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا فتح تحقيق بعد العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاماً داخل منزل في منطقة شوتشيكلوف بمدينة كيب تاون، صباح اليوم السبت، في حين لم تعلن السلطات رسمياً سبب الوفاة حتى الآن.

ودعا وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا، جايتون ماكنزي، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، قائلاً في بيان: «بصدمة عميقة وقلب مثقل بالحزن، تلقيت نبأ وفاة جايدن آدامز». وأضاف: «فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا أحد ألمع مواهبها الشابة، وأمتنا تنعى لاعباً شق طريقه من ملاعب الأكاديميات إلى تمثيل المنتخب الوطني بكل فخر».



وأكد الوزير أن سبب الوفاة لم يتحدد بعد، مطالباً وسائل الإعلام والجماهير بمنح عائلة اللاعب وناديه الخصوصية اللازمة إلى حين صدور المعلومات الرسمية.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى مشوار اللاعب الذي بدأ مسيرته مع نادي ستيلينبوش، قبل انتقاله إلى ماميلودي صنداونز في يناير 2025، حيث أسهم في التتويج بلقب الدوري الجنوب أفريقي ودوري أبطال أفريقيا، كما كان أحد عناصر المنتخب الذي بلغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، قبل أن يحجز مكانه في قائمة المدرب هوجو بروس المشاركة في كأس العالم 2026.



ومن أكثر المواقف التي عكست قوة شخصية آدامز مشاركته أساسياً في مباراة منتخب بلاده أمام جمهورية التشيك، التي انتهت بالتعادل 1-1، رغم علمه قبل ساعات من انطلاق اللقاء بوفاة جدته، ليضع مصلحة منتخب بلاده فوق ظروفه الشخصية.



ونعى اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا اللاعب الراحل، مؤكداً أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للكرة الجنوب أفريقية. وجاء في البيان: «لم يمضِ وقت طويل على تمثيل جايدن لجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026، حاملاً آمال الأمة بكل فخر وشجاعة وتميز». وأضاف: «لقد فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً، وإنساناً متواضعاً، وشاباً كان أمامه الكثير ليقدمه».



ويُعد رحيل جايدن آدامز صدمة كبيرة للوسط الرياضي في جنوب أفريقيا، بعدما كان أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة الأفريقية، وواحداً من أهم عناصر المنتخب الوطني خلال مشواره التاريخي في كأس العالم 2026.