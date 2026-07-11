19 مليون جنيه استرليني حافز لإنجلترا للفوز بكأس العالم



يقترب منتخب إنجلترا من حصد واحدة من أكبر المكافآت المالية في تاريخه، بعدما كشفت تقارير صحفية أن لاعبي المنتخب والجهاز الفني سيحصلون على نحو 19 مليون جنيه استرليني في حال التتويج بلقب كأس العالم 2026، ضمن نظام حوافز تم الاتفاق عليه قبل انطلاق البطولة.

ووفقاً للخطة التي أبرمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع المجموعة القيادية للاعبين سيتم توزيع ما يقارب نصف قيمة الجوائز المالية، التي سيحصل عليها الاتحاد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والبالغة 38 مليون جنيه استرليني في حال إحراز اللقب.

وتشير التقديرات إلى أن اللاعبين سيحصلون على نحو 15 مليون جنيه استرليني، والمدير الفني توماس توخيل سينال مكافأة تصل إلى 3 ملايين جنيه استرليني، وأعضاء الجهاز الفني سيحصلون على نحو مليون جنيه استرليني.

وتعد هذه الحوافز أكثر من ضعف المكافآت التي كانت مخصصة للاعبي إنجلترا في مونديال قطر 2022، في ظل الزيادة الكبيرة، التي أقرها «فيفا» في قيمة الجوائز المالية للبطولة.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة تقارب 50 % مقارنة بالنسخة السابقة، لتصل إلى نحو 655 مليون دولار، فيما ارتفعت جائزة البطل إلى 50 مليون دولار، مقابل 32 مليون دولار في مونديال 2022، كما ضمن الاتحاد الإنجليزي بالفعل الحصول على مكافأة مالية كبيرة بعد بلوغ ربع النهائي، على أن ترتفع قيمتها تدريجياً مع استمرار المنتخب في البطولة.

وبحسب التقرير سيحدد نصيب كل لاعب وفق عدد الدقائق التي شارك بها خلال البطولة، رغم أن التوزيع المتساوي سيمنح كل لاعب ما يقارب 577 ألف جنيه استرليني.

وإضافة إلى ذلك يحصل اللاعبون على 2000 جنيه استرليني عن كل مباراة، إلا أن هذه المكافآت تخصص بالكامل للأعمال الخيرية، وفق اتفاق مستمر منذ عام 2007، أسهم في جمع أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني، لصالح المبادرات الخيرية عبر مؤسسة لاعبي منتخب إنجلترا.

ويرتبط نظام المكافآت الجديد أيضاً بالتغييرات، التي شهدها الاتحاد الإنجليزي عقب كأس العالم للسيدات 2023، عندما أثارت اللاعبات جدلاً بشأن آلية توزيع الحوافز المالية قبل التوصل إلى اتفاق جديد، ما دفع الاتحاد لاحقاً إلى إعادة النظر في نظام مكافآت المنتخب الأول للرجال، مستفيداً في الوقت نفسه من الزيادة الكبيرة في الجوائز التي يقدمها «فيفا».

وتشكل هذه الحوافز المالية دافعاً إضافياً أمام منتخب إنجلترا، الذي يواصل مشواره في البطولة بطموح إنهاء انتظار دام عقوداً لاستعادة لقب كأس العالم، مع اقترابه من الأدوار الحاسمة للمسابقة.