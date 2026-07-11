هالاند يواسي أسرة طفل راحل برسالة مؤثرة



واصل النرويجي إيرلينغ هالاند تقديم صورة اللاعب الذي لا يقتصر تأثيره على المستطيل الأخضر، بعدما وجه لفتة إنسانية مؤثرة إلى أسرة الطفل دينيس، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث سير عن عمر ست سنوات، وكان من أشد المعجبين بمهاجم منتخب النرويج.

وأرسل هالاند وعائلته رسالة تعزية مكتوبة بخط اليد إلى والدي الطفل، ماتياس وتيريل، مرفقة بقميص المنتخب النرويجي، يحمل توقيع نجم مانشستر سيتي، في مبادرة لقيت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة: «عزيزي ماتياس وتيريل نتقدم إليكما بأحر التعازي في وفاة دينيس، وبصفتنا عائلة لا يمكننا أن نتخيل حجم الألم الذي تعيشانه، لكن نريدكما أن تعرفا أننا نفكر فيكما خلال هذه الفترة الصعبة، ونعلم كم كان دينيس يحب كرة القدم، ولذلك أردنا أن نرسل إليكما هذه الرسالة».

واختُتمت الرسالة بتوقيع بسيط حمل عبارة: «عائلة هالاند»، في تأكيد على أن المبادرة جاءت بروح إنسانية بعيداً عن الأضواء، ومن جانبه نشر والد الطفل صورة الرسالة والقميص عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب بكلمات مؤثرة: «لو كان دينيس هنا اليوم لكان فخوراً».

ولم تكن هذه المبادرة معروفة للرأي العام، إذ فضلت عائلة هالاند إبقاءها بعيدة عن الإعلام، قبل أن يشاركها والد الطفل بنفسه، لتتحول إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيراً خلال كأس العالم 2026.

وبينما يواصل كتابة التاريخ بأهدافه أثبت هالاند أن قيمته لا تقاس فقط بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً بمواقفه الإنسانية، التي تترك أثراً لا يقل أهمية عن إنجازاته الكروية.