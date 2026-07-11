«كورونا» يهدد نجوم إنجلترا والنرويج



تلقى منتخبا إنجلترا والنرويج، ضربة غير متوقعة قبل مواجهتهما المرتقبة في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما انتشرت أعراض مرضية شبيهة بـ«الكورونا» بين عدد من اللاعبين وأفراد البعثتين، وسط مخاوف من تأثيرها على جاهزية الفريقين.



وتأتي المباراة أيضاً بطابع خاص، إذ تشهد مواجهة بين زميلي أرسنال ديكلان رايس ومارتن أوديغارد، اللذين يتحولان من شريكين في النادي اللندني إلى خصمين في صراع على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.



وخضع لاعب وسط إنجلترا ديكلان رايس للعزل خلال الأيام الماضية بعد ظهور أعراض مرضية، في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من انتقال العدوى داخل معسكر المنتخب الإنجليزي.



كما أشارت التقارير إلى أن رايس يعاني أيضاً من بعض الآلام في أوتار الركبة وأسفل الظهر، فيما سيحسم قرار مشاركته في المباراة بناءً على تقييم حالته الطبية قبل انطلاق اللقاء، مع توقعات بإمكانية لحاقه بالمواجهة نظراً لأهميتها.



وفي المقابل، يبدو الوضع أكثر تعقيداً داخل معسكر النرويج، حيث كشف المدرب ستوله سولباكن أن نحو 50 شخصاً من اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري تعرضوا لأعراض شملت، السعال، الحمى، والإرهاق، وأدت هذه الظروف إلى غياب كل من يورن ستراند لارسن وبيرجر بيدرسن عن التدريبات، في انتظار تقييم حالتهما قبل المباراة.



وربطت التقارير انتشار الأعراض بالانتقال المستمر بين الأجواء الحارة والرطبة في مدينة ميامي والأماكن المكيفة بدرجات حرارة منخفضة، وهو ما يعتقد أنه ساهم في زيادة حالات نزلات البرد والأعراض التنفسية داخل المعسكرين.



وأكدت صحيفة «آس»، أنه لا يمكن الجزم بأن مكيفات الهواء هي السبب المباشر أو الوحيد للإصابات، إذ إن الفيروسات التنفسية تنتقل أساساً عبر الرذاذ والاختلاط بين الأشخاص، بينما قد تسهم فروق درجات الحرارة في زيادة الشعور بالأعراض أو تهيئة الظروف للإصابة لدى بعض الأشخاص.



وحاول المدرب النرويجي تهدئة المخاوف، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة، وقال: «التغيرات المستمرة بين الحرارة المرتفعة والتكييف أمر طبيعي، وصحيح أن بعض اللاعبين شعروا بتوعك بسيط، لكن لا شيء يدعو للقلق، وكل شيء سيكون على ما يرام للمباراة».



ورغم هذه التطورات الصحية، تستعد إنجلترا والنرويج لخوض واحدة من أبرز مباريات ربع النهائي، في لقاء يحمل أيضاً طابعاً خاصاً بين رايس وأوديغارد، اللذين يأمل كل منهما في قيادة منتخب بلاده إلى نصف النهائي، حتى وإن كان ذلك على حساب صديقه وزميله في أرسنال.