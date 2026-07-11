كايني.. الطفل الذي خطف قلوب الجماهير من مدرجات المونديال



تحول الطفل كايني، الأخ غير الشقيق للامين يامال نجم منتخب إسبانيا، إلى أحد أبرز الوجوه الجماهيرية في كأس العالم 2026، بعد أن خطف الأنظار في أكثر من مناسبة بفضل احتفالاته العفوية في المدرجات، والتي جعلت منه نجماً في المدرجات.



ويحرص لامين يامال على مشاركة العديد من اللحظات التي تجمعه بأخيه الصغير، البالغ من العمر 3 سنوات، من خلال الصور ومقاطع الفيديو، في مشاهد تعكس قوة العلاقة التي تربطهما، وكان النجم الإسباني قد كشف في وقت سابق أنه يحب كايني كثيراً، ويتعامل معه مثل ابنه، في إشارة إلى الروابط العائلية المتينة بينهما.



وخلال مواجهة إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي، عاد كايني إلى خطف الأضواء مجدداً عندما احتفل بطريقة عفوية وحماسية عقب فوز المنتخب الإسباني وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم، والتقطت الكاميرات احتفاله وبثته على الشاشة العملاقة داخل الملعب، ليلتفت إليه لامين يامال من أرضية الميدان ويتفاعل معه بالضحك.



وأصبح ظهور كايني مشهداً ينتظره المشجعون في كل لقاء، بعد أن تحولت احتفالاته المليئة بالبراءة والحماس رغم صغر سنه، إلى واحدة من القصص الجميلة التي رافقت البطولة، وبينما يواصل لامين يامال كتابة فصول جديدة من تألقه داخل المستطيل الأخضر، يواصل كايني تألقه من المدرجات.