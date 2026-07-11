مونديال 2026.. موعد مباراتي إنجلترا والنرويج والأرجنتين وسويسرا والقنوات الناقلة

تتواصل الإثارة في كأس العالم 2026 مع إسدال الستار، الليلة، على منافسات الدور ربع النهائي، عبر مواجهتين من العيار الثقيل تحملان طموحات كبار المونديال.

فبين حلم إنكلترا باستعادة أمجادها، وطموح النرويج لمواصلة مفاجآتها، وسعي الأرجنتين للدفاع عن لقبها، وإصرار سويسرا على كتابة التاريخ، تعد الجماهير بليلة مونديالية حافلة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

النرويج ضد انجلترا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى "الأسود الثلاثة" لمواصلة حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 1966، بينما يدخل المنتخب النرويجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء البرازيل في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، معوّلاً على هدافه إرلينغ هالاند لمواصلة كتابة التاريخ.

موعد مباراة النرويج ضد انجلترا

تُقام مباراة النرويج ضد انجلترا في كأس العالم 2026 الليلة يوليو، عند الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النرويج ضد انجلترا

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة النرويج ضد إنجلترا على قناتي BeIN Sports Max 1 و BeIN Sports Max 3.

مباراة الأرجنتين ضد سويسرا

تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين وسويسرا، فجر غد في ختام منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يطمح منتخب "التانغو" لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه وبلوغ المربع الذهبي، بينما يحلم المنتخب السويسري بمواصلة مفاجآته وكتابة صفحة جديدة في تاريخه، بعدما بلغ هذا الدور لأول مرة منذ 72 عاماً، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية.

موعد مباراة الأرجنتين ضد سويسرا

تُقام مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في كأس العالم 2026 فجر الأحد 12 يوليو، عند الساعة 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد سويسرا

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة الأرجنتين ضد سويسرا على قناتي: BeIN Sports Max 2 و BeIN Sports Max 4.