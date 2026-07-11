حمى هالاند تصل إلى البيرو

امتدت شعبية النرويجي إرلينغ هالاند إلى خارج ملاعب كأس العالم 2026، بعدما اختارت مئات الأسر في البيرو إطلاق اسمه على أطفالها حديثي الولادة، تزامنًا مع تألق مهاجم مانشستر سيتي وقيادته منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وأفادت هيئة السجل المدني في البيرو بأن 468 شخصًا يحملون اسم عائلة النجم النرويجي، بينما سُجل 91 مولودًا بالاسم الكامل «إرلينغ هالاند».

وتصاعد الإقبال على الاسم خلال الأسابيع التي تلت انطلاق كأس العالم، قبل أن ترتفع الأعداد بصورة أكبر عقب تأهل النرويج إلى ربع النهائي، بحسب ما أكده إيفان توريس، المتحدث باسم هيئة السجل المدني، في تصريحات لقناة «باناميريكانا» التلفزيونية.

وقال توريس إن عددًا من نجوم كرة القدم يشكلون مصدر إلهام للبيروفيين عند تسجيل أسماء أطفالهم، مضيفًا تعليقًا على انتشار اسم المهاجم النرويجي: «هالاند بيروفي أيضًا».

وساهم هالاند بسبعة أهداف خلال خمس مباريات في قيادة منتخب النرويج إلى ربع النهائي، بعد الفوز على البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ 16، ليضرب المنتخب النرويجي موعدًا مع إنجلترا.

ولم تكن ظاهرة تسمية الأطفال بأسماء نجوم كرة القدم جديدة في البيرو، إذ يحمل 3402 شخص اسم عائلة الأرجنتيني ميسي، بينهم 292 مسجلون بالاسم الكامل ليونيل ميسي لبطل كأس العالم 2022.

وسُجل 1185 شخصًا باسم عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يحمل 1241 شخصًا اسم «يامال» تيمنًا بالنجم الإسباني لامين يامال.

وتصدر اسم البرازيلي نيمار القائمة بين نجوم كرة القدم، إذ يحمله 33809 أشخاص في البيرو، في تأكيد جديد على ارتباط الجماهير هناك بنجوم اللعبة وتأثر اختيارات أسماء المواليد بما يقدمونه داخل الملاعب.