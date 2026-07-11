حمى هالاند تجتاح سجلات المواليد في بيرو





اجتاحت حمى النجم النرويجي إرلينغ هالاند دولة بيرو بشكل غير مسبوق في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم 2026، حيث تحول المهاجم الفذ إلى ظاهرة مجتمعية تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتنعكس بشكل مباشر على سجلات المواليد الجدد في البلد اللاتيني.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن سجل الهوية والأحوال المدنية الوطني في بيرو (RENIEC)، فقد تم تسجيل 468 طفلًا باسم "هالاند"، بينما حصل 91 مولوداً جديداً على الاسم الكامل للهداف النرويجي "إرلينغ هالاند"؛ وجاءت هذه الطفرة الهائلة في التسميات تيمناً بالتألق المرعب للاعب خلال المونديال، والذي توج بـإنجاز غير مسبوق عبر قيادته لمنتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه الحديث، مما جعل اسمه يتردد في كل منزل داخل بيرو.

وقد أفردت وسائل الإعلام البيروفية مساحات واسعة لتغطية هذه الظاهرة الفريدة؛ إذ علقت صحيفة "إل كوميرشيو" العريقة على الخبر مستعرضة الهوس الشعبي باللاعب، وجاء في مقتطف من تقريرها: "إن التأثير الثقافي لكأس العالم 2026 يتجاوز حدود الرياضة في بلادنا، فتحول اسم إرلينغ هالاند إلى رمز للشجاعة والنجاح دفع مئات الآباء البيروفيين لربط مستقبل أبنائهم بهوية هذا المهاجم النرويجي الاستثنائي".

من جانبها، تناولت صحيفة "لا ريبوبليكا" (La República) الجانب الإحصائي للموضوع بشيء من الطرافة والتحليل السوسيولوجي، مشيرة في عددها إلى أن "بيانات سجل الأحوال المدنية تؤكد أن حمى المونديال أعادت تشكيل ثقافة التسمية في بيرو، حيث تفوق اسم هالاند على الأسماء اللاتينية التقليدية في سابقة تعكس كيف يمكن للإنجاز الرياضي أن يذيب الفوارق الجغرافية بين أمريكا الجنوبية والبلدان الإسكندنافية".

وعلى المقابل الآخر في شمال أوروبا، حظيت هذه الأنباء بأصداء واسعة ومرحبة داخل الأوساط الصحفية في النرويج، والتي استقبلت الخبر بمزيج من الفخر والدهشة حيال العولمة الجارفة التي يحظى بها نجمهم الأول.

وذكرت صحيفة "في جي" (VG) النرويجية الشهيرة في تقرير متلفز ومكتوب عبر منصاتها أن "المد الهالاندي يكتسح العالم من أوسلو إلى ليما؛ إن قيادة إرلينغ للمنتخب نحو ربع نهائي المونديال لم تسعد الشعب النرويجي فحسب، بل جعلت من اسمه علامة تجارية ملهمة في أقاصي الأرض، إلى حد دفع مواطني بيرو لتسمية مواليدهم به طلباً للبركة الرياضية". كما واكبت صحيفة "داغبلادت" النرويجية هذا التفاعل الشعبي العالمي، مؤكدة أن "هالاند لم يعد مجرد لاعب كرة قدم يمثل النرويج، بل بات ظاهرة عابرة للقارات، وأن انتشار اسمه في السجلات الرسمية لدول أمريكا الجنوبية هو الاعتراف الأسمى بالقوة الناعمة والتأثير الأسطوري الذي تركه اللاعب في مونديال 2026".