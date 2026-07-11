إسبانيا تعادل رقم الأرجنتين وتقترب من إنجاز إيطاليا

واصل منتخب إسبانيا كتابة فصل جديد في مسيرته المميزة، بعدما عادل سلسلة اللاهزيمة التي حققها منتخب الأرجنتين، ليصبح على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي لإيطاليا، وذلك عقب تأهله إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم 2026.

وحجز المنتخب الإسباني مقعده في المربع الذهبي للمونديال المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على منتخب بلجيكا في الدور ربع النهائي.

وافتتح فابيان رويز التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 30 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سوفي» في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، قبل أن يدرك شارل دي كيتيلاري التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41، ونجح البديل ميكيل ميرينو في خطف هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 88، بعد دقائق قليلة من مشاركته، ليمنح منتخب «الماتادور» بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ورفع المنتخب الإسباني، بهذا الانتصار، سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة إلى 36 مباراة، منذ خسارته أمام كولومبيا في اللقاء الذي سجل خلاله دانييل مونيوز هدف المباراة الوحيد، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وعادل منتخب إسبانيا بذلك السلسلة التي حققها منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بين عامي 2019 و2022، كما بات يفصله لقاء واحد فقط عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا، الذي خاض 37 مباراة متتالية دون خسارة بين عامي 2018 و2021.

ويواصل المنتخب الإسباني حلمه في استعادة لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بالبطولة لأول مرة في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

ويضرب منتخب إسبانيا موعدًا قويًا في الدور قبل النهائي مع منتخب فرنسا، الذي بلغ المربع الذهبي بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.