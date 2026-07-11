«فيفا» يعرض عشب ملعب نهائي المونديال للبيع

يعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أجزاءً من عشب ملعب نهائي كأس العالم 2026 للبيع، بعد المباراة المقررة في 19 يوليو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، مقابل 450 دولارًا للقطعة الواحدة، في خطوة تستهدف هواة جمع المقتنيات التذكارية الخاصة بالبطولة.

وحدد متجر «فيفا» الإلكتروني أبعاد كل قطعة من العشب بـ17.5 × 17.5 × 17.5، دون توضيح ما إذا كانت القياسات بالبوصة أو السنتيمتر أو المليمتر.

وأكد الموقع الرسمي لمتجر «فيفا» أن كل قطعة تحتوي على جزء أصلي من أرضية ملعب نهائي كأس العالم 2026، ومحفوظة داخل علبة أكريليك فاخرة، إلى جانب ذاكرة فلاش تذكارية، موضحًا أن المنتج يمثل قطعة أصلية من تاريخ البطولة ومصممًا لهواة جمع التذكارات وعشاق كرة القدم.

وأشار «فيفا» إلى أن قطعة العشب تأتي داخل علبة عرض مزودة بغطاء مفصلي وتفاصيل مطبوعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، مع غشاء مانع للتسرب يحافظ على العشب، لتكون في الوقت نفسه قطعة عرض ومقتنى تذكاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن شحن هذه القطع يقتصر على العناوين داخل الولايات المتحدة وأوروبا فقط، على أن يبدأ إرسال الطلبات بعد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2026.