يامال يتربع على عرش المراوغات الناجحة في المونديال





توج النجم الإسباني الشاب لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في المباراة عقب قيادته منتخب بلاده "الماتادور" لعبور عقبة نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026. وقدم يامال عرضاً كروياً استثنائياً على أرضية الملعب نال على إثره أعلى تقييم من شبكة "هو سكوريد بـ 7.26، ليرسخ مكانته كأحد أبرز ركائز التشكيلة الإسبانية وأكثر العناصر تأثيراً في المونديال الحالي.

وخلال المواجهة الشرسة ضد بلجيكا، أظهرت الإحصائيات الفردية للنجم الواعد فاعلية هجومية ملموسة، حيث سدد 6 كرات نحو المرمى، من بينها تسديدتان دقيقتان بين القائمين والعارضة، كما نجح في القيام بـ 4 مراوغات كاملة، وتحصل على 4 أخطاء لصالح فريقه بعد تعرضه لرقابة دفاعية صارمة، في حين بلغ إجمالي لمساته للكرة 80 لمسة، مما يعكس هيمنته الواضحة على مجريات اللعب في الخط الأمامي.

ولم يتوقف بريق يامال عند حدود هذه المباراة فحسب، بل امتد ليشمل حصيلة رقمية مرعبة طوال منافسات المونديال الحالي، حيث يواصل الشاب الإسباني تحطيم الأرقام القياسية الشخصية والعالمية؛ إذ تشير البيانات الإحصائية إلى تطور تصاعدي مذهل في مهارة المراوغة لديه، بعد أن أنهى موسم 2024/2025 برصيد 263 مراوغة ناجحة، ليعود ويتخطى هذا الرقم في موسم 2025/2026 مسجلاً 264 مراوغة ناجحة.

وعلى صعيد السجل التاريخي لبطولات كأس العالم، اقترب يامال بشدة من كسر الرقم القياسي العالمي لأكثر اللاعبين الشباب تحقيقاً للمراوغات الناجحة في نسخة مونديالية واحدة؛ حيث رفع رصيده في البطولة الحالية إلى 21 مراوغة ناجحة، ليتجاوز رسمياً النجم الألماني جمال موسيالا الذي حقق 19 مراوغة في مونديال 2022، ويصبح على بعد مراوغة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي بصم على 22 مراوغة ناجحة في مونديال روسيا 2018، مما يضفي صبغة تاريخية مثيرة على المواجهة المقبلة التي ستجمع يامال ومبابي وجهاً لوجه في نصف النهائي.