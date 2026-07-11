هل يفك مبابي شفرة يامال الإقصائية؟





يتجه عالم كرة القدم نحو قمة كروية من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث ضرب المنتخب الإسباني موعداً نارياً مع نظيره الفرنسي عقب فوزه المثير اليوم على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز الماتادور مقعده في المربع الذهبي ويفتح الباب أمام مواجهة تاريخية متجددة تجمع بين الجوهرة الإسبانية لامين يامال والقمة الفرنسية كيليان مبابي.

وتأتي هذه المواجهة المونديالية المرتقبة لتدشن فصلاً جديداً من فصول الصراع الثنائي المثيرة بين اللاعبين، وتضع العقدة الرقمية التاريخية التي يفرضها يامال على مبابي تحت مجهر الاختبار الأكبر في أمجد البطولات العالمية.

وتكشف الإحصائيات الرسمية الموثقة عبر منصة "ستات موس إف سي" (StatMuse FC) عن تفوق رقمي كاسح للاعب برشلونة الشاب في المواجهات الإقصائية المباشرة؛ إذ لم يتجرع يامال مرارة الهزيمة في أي مباراة ذات طابع إقصائي خاضها ضد مبابي حتى الآن.

وتتوزع هذه السلسلة الفريدة على خمس مواجهات حاسمة واجه فيها يامال خصمه الفرنسي سواء على الصعيد الدولي أو المحلي في إسبانيا، وتحديداً في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ونهائي السوبر الإسباني لعام 2025، ونهائي كأس ملك إسبانيا 2025، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، وصولاً إلى نهائي السوبر الإسباني مطلع عام 2026، وهي لقاءات شهدت تفوقاً مستمراً للنجم الإسباني الشاب على حساب مهاجم ريال مدريد.

وتكتسب هذه الموقعة المونديالية بعداً تكتيكياً ورقمياً مرعباً بالنظر إلى ما يقدمه النجمان في النسخة الحالية؛ حيث يدخل كيليان مبابي اللقاء متسلحاً بصدارة سباق الهدافين برصيد 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بعد أن قاد "الديوك" لتجاوز عقبة المغرب بهدفين نظيفين في ربع النهائي ومطلقاً تصريحات توعد فيها بحسم التأهل.

وفي المقابل، يدخل لامين يامال اللقاء مدفوعاً ببريق قيادته لإسبانيا اليوم لتخطي عقبة بلجيكا الصعبة، ليكون النصف النهائي المونديالي بمثابة مسرح مثالي؛ فإما أن يرسخ يامال عقدته الإقصائية التاريخية ضد مبابي، أو ينجح النجم الفرنسي في فك الشفرة الإسبانية في التوقيت الأغلى عالمياً.