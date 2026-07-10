7.3 الآف دولار للتذكرة.. «فيفا» يعرض مقاعد جديدة لنهائي المونديال

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ما يقارب 1200 تذكرة من الفئة الثانية بسعر 7380 دولار، اليوم الجمعة لحضور نهائي كأس العالم المقرر إقامته في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي.

وعرض «فيفا»، عبر موقعه الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة، والذي أشار في بعض الأحيان إلى نفاد التذاكر، 1178 مقعداً موزعة على خمسة أقسام في المدرج العلوي على طول خط التماس: 282 مقعدًا في القسم 344، و299 مقعدًا في القسم 343، و139 مقعدًا في القسم 335، و443 مقعدًا في القسم 334، و15 مقعدًا في القسم 333.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الفيفا تذاكر مباراة دور الثمانية بين الأرجنتين وسويسرا، التي ستقام غداً السبت على ملعب «آروهيد» في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بأسعار تتراوح بين 1600 و3995 دولار.