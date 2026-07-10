وليد أحمد: 33000 مشجع للمونديال في مركز دبي التجاري







كشف وليد أحمد، مدير أول للمهرجانات والفعاليات – DXB LIVE، أن إجمالي الحضور الجماهيري في منطقة المشجعين بمركز دبي التجاري العالمي بلغ 33 ألف مشجع حتى نهاية مباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي المونديال، مؤكداً أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع انطلاق الأدوار النهائية، في ظل الإقبال الكبير على حجز التذاكر والاهتمام المتزايد بمتابعة مباريات كأس العالم داخل أكبر منطقة مشجعين في الإمارات والتي تحاكي أجواء الملاعب الحقيقية، ما انعكس على الإقبال الجماهيري الكبير منذ انطلاق البطولة.



وأضاف وليد أحمد لـ «البيان»، إن عدداً من المباريات شهد نفاد التذاكر بالكامل خلال وقت قياسي، مبيناً أن بعض المباريات بيعت تذاكرها بالكامل خلال خمس دقائق فقط، مشيراً إلى أن منطقة المشجعين تتسع لنحو 2000 متفرج القائمة على توفير بيئة تجمع جماهير الفريقين في أجواء من الحماس والتسامح ومن المتوقع ان تشهد الأدوار النهائية اقبالاً واسعا من مختلف المنتخبات العالمية.



انشطة متنوعة

وأوضح وليد أحمد أن الفعاليات لا تقتصر على مشاهدة المباريات فقط، وإنما تتضمن أنشطة متنوعة تنظم بالتعاون مع روابط المشجعين الرسمية للمنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن النجاح تحقق بفضل تكامل الجهود بين إدارة مركز دبي التجاري العالمي، والجهات المنظمة، وروابط المشجعين، وفرق العمل المختلفة.



إقبال جماهيري

ولفت وليد أحمد إلى أن الإقبال الجماهيري مرشح للارتفاع خلال الأدوار النهائية من البطولة، متوقعاً امتلاء المكان بالكامل، داعياً الجماهير إلى متابعة حساب DXBLive لمعرفة مواعيد طرح التذاكر وحجزها مبكراً قبل نفادها.



وأشار وليد أحمد إلى أن منطقة المشجعين شهدت حضوراً جماهيرياً متنوعاً من مختلف الجنسيات، موضحاً أن مباراة البرتغال وإسبانيا، على سبيل المثال، أقيمت وسط حضور مكتظ، ولم يتبق فيها أي مقعد شاغر إضافة إلى العديد من المباريات الأخرى، مؤكداً أن البطولة هذا العام تشهد تنوعاً كبيراً في الجماهير.