روي كين يرسم خطة هزيمة فرنسا



أكد روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب جمهورية أيرلندا السابق، أن منتخب فرنسا يبدو الفريق الأقوى في كأس العالم 2026، لكنه يرى أن هناك سيناريو واحداً فقط يمنح منافسيه فرصة حقيقية لإيقاف مسيرته نحو اللقب.



وجاءت تصريحات كين عقب فوز المنتخب الفرنسي على المغرب بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي، وهي النتيجة التي منحت كتيبة المدرب ديدييه ديشامب، بطاقة العبور إلى نصف النهائي.



وخلال تحليله للمباراة عبر استوديو قناة «أي تي في» في بروكلين، أشاد روي كين بالمستوى الذي قدمه المنتخب الفرنسي، مؤكداً أنه يتفوق على منافسيه في مختلف الجوانب الفنية.



وقال كين: «كان المغرب يعاني كثيراً في المباراة، وفرنسا كانت أفضل في كل جانب من جوانب اللعب، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن هزيمتها».



وأضاف: «فرنسا في وضع رائع، فهي تمتلك لاعبين هجوميين يسجلون الأهداف، إلى جانب عناصر فردية قادرة على تجاوز المدافعين وصناعة الفارق».



وأوضح أن مفتاح الفوز على منتخب ديدييه ديشامب يكمن في التسجيل أولاً، قائلاً: «أي فرصة للفوز على فرنسا تتطلب تسجيل الهدف الأول، وإلا فسوف يسحقونك بسهولة».



فيما أشاد النجم الفرنسي السابق باتريك فييرا بقوة التشكيلة الحالية للمنتخب الفرنسي، معتبراً أنها قد تكون من بين الأفضل في تاريخ الكرة الفرنسية.



وقال فييرا: «عندما تنظر إلى هذه المجموعة، وخاصة اللاعبين في الخط الأمامي، فإنك تجد ربما واحداً من أفضل الأجيال على الإطلاق، ولديهم عدد هائل من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، وهذا أمر مذهل بالفعل».



ويواصل المنتخب الفرنسي تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، مستفيداً من قوة خطه الهجومي وصلابته الدفاعية، في الوقت الذي يرى فيه روي كين أن الطريقة الوحيدة لإيقافه تبدأ بهز شباكه أولاً، لأن منح «الديوك» الأفضلية في النتيجة يجعل مهمة العودة أمامهم شديدة الصعوبة.