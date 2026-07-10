المنتخب المغربي يودع المونديال بملايين الـ"فيفا"

أنهى المنتخب المغربي مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 محققاً عائدات مالية بلغت 21.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 201 مليون درهم مغربي)، وذلك عقب خروجه من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام المنتخب الفرنسي. ورغم تعثر "أسود الأطلس" في تكرار إنجاز النسخة الماضية بمونديال قطر 2022 والوصول إلى المربع الذهبي، إلا أن المنتخب المغربي اختتم رحلته المونديالية بتثبيت مكانه ضمن ثمانية كبار عالمياً.

وتتوزع المكافأة المالية التي حصدها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بين 19 مليون دولار كجائزة رسمية مخصصة للمنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية، يضاف إليها مبلغ 2.5 مليون دولار قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجميع المنتخبات الـ48 المشاركة لتغطية تكاليف التحضير والاستعداد للبطولة.

وكان المنتخب المغربي قد انتزع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية عقب تغلب على المنتخب الكندي في دور الـ16، مسجلاً مساراً قرياً بدأ بتجاوز دور المجموعات واحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة، قبل أن يتخطى عقبة المنتخب الهولندي في دور الـ32.

وتأتي هذه العوائد المالية في إطار لائحة الجوائز والمكافآت المعتمدة من الـ"فيفا" لنسخة كأس العالم 2026؛ حيث ينال البطل الملايين الـ50 كاملة، فيما يحصل الوصيف على 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، مقابل 27 مليون دولار للمركز الرابع. وتضمن اللائحة حصول المنتخبات المغادرة من ربع النهائي (من المركز الخامس وحتى الثامن) على 19 مليون دولار لكل منها، بينما تحصل المنتخبات المغادرة من دور الـ16 على 15 مليون دولار، والواصلة لدور الـ32 على 11 مليون دولار، فيما تنال المنتخبات المغادرة من دور المجموعات 9 ملايين دولار.