مونديال 2026.. موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة

يلتقي الليلة على ملعب لوس أنجلوس منتخبا إسبانيا مع بلجيكا في قمة أوروبية بدور الثمانية بكأس العالم 2026 .

وتخوض إسبانيا، التي تعد من المنتخبات المرشحة البارزة لإحراز اللقب، اختباراً جدياً عندما تلاقي بلجيكا، في أول مواجهة رسمية بينهما منذ نحو 17 عاماً.

ثأرت إسبانيا لهزيمتها في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 أمام البرتغال، بفضل ميكل ميرينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، رافعاً عدد الأهداف المسجلة في الثواني الأخيرة من مباريات هذا المونديال إلى 10، في رقم قياسي جديد خلال النهائيات.

وسمح هذا الهدف لمنتخب «لا روخا» ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 2010.

وتعد إسبانيا أول منتخب يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية في تاريخ كأس العالم، وذلك عقب فوزها على البرتغال.

ويُعد الموهوب جناح برشلونة، لامين جمال، أخطر عناصر منتخب إسبانيا هجومياً على الورق، غير أنه وصل إلى الولايات المتحدة وهو لايزال في مرحلة التعافي من إصابة تعرّض لها في نهاية الموسم، ولم يسجل سوى هدف واحد في خمس مباريات.

وعوّض قائد ريال سوسييداد، ميكل أويارسابال، ذلك بتسجيله أربعة أهداف، بينها ثنائية في الفوز العريض على النمسا 3-0 في دور الـ32.

من جهتها، لم تنتظر بلجيكا، بقيادة لياندرو تروسار، سوى ثماني سنوات للعودة إلى ربع النهائي، وتأمل تكرار إنجازها السابق عندما تغلبت على البرازيل 2-1 في 2018 قبل أن تنهي البطولة في المركز الثالث.

لم يلتق المنتخبان سوى مرة واحدة منذ وجودهما في مجموعة واحدة خلال تصفيات مونديال 2010، وفازت إسبانيا 2-0 في مباراة ودية عام 2016، وواصلت سلسلة انتصاراتها إلى خمس مباريات متتالية منذ عام 2004.

أخرجت إسبانيا، بطلة أوروبا، البرتغال من ثمن النهائي بهدف قاتل 1-0 في أرلينغتون قرب دالاس

وعادلت إسبانيا أطول سلسلة مباريات لها من دون خسارة (35) والتي سبق أن حققتها بين فبراير2007 ويونيو 2009.

وانضم المدرب لويس دي لا فوينتي إلى قائمة قصيرة من مدربين فقط تجنّبوا الخسارة في أول 12 مباراة متتالية لهم في أكبر بطولتين أوروبيتين (كأس العالم وكأس أوروبا)، إلى جانب الفرنسي إيمي جاكيه والهولندي لويس فان خال.

في المقابل، أحبطت بلجيكا طموح الولايات المتحدة، بإزاحتها من دور الـ16 بنتيجة 4-1، ضاربة بذلك موعداً مع إسبانيا في ربع النهائي الجمعة في إنغلوود (لوس أنجليس).

موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا

تُقام مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026 اليوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة " 23:00 " بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا

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