ماكرون يوجه رسالة احترام إلى المغرب بعد نهاية مشواره المونديالي

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة احترام وإشادة إلى المنتخب المغربي عقب نهاية مشواره في كأس العالم 2026، مؤكداً تقديره لما قدمه «أسود الأطلس» رغم خسارتهم أمام فرنسا في الدور ربع النهائي 0/2، وذلك بعد المباراة التي منحت منتخب «الديوك» بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وأشاد ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي، وكتب: «فخر لمنتخبنا الأزرق.. أحسنت يا منتخب المغرب، إنه خصم قوي الليلة كما كان قبل أربع سنوات»، قبل أن يضيف: «فرنسا في قبل النهائي، بكل فخر وروح رياضية».

وأنهى المنتخب الفرنسي حلم المغرب في مواصلة مشواره بالمونديال بعدما حسم مواجهة ربع النهائي بهدفين دون مقابل، ليبلغ الدور قبل النهائي ويواصل سعيه نحو إحراز لقبه الثالث في تاريخ كأس العالم بعد تتويجه في نسختي 1998 و2018.

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لفرنسا في الدقيقة 60، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 28 بعدما تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف في النسخة الحالية، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما وصل إلى هدفه العشرين في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بفارق هدف واحد خلف ميسي متصدر الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، محرزاً هدفه الخامس في مونديال 2026، ليؤمن تأهل منتخب فرنسا إلى الدور قبل النهائي.

ويضرب المنتخب الفرنسي، بطل العالم مرتين، موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، بينما ودع المنتخب المغربي البطولة بعد مشوار مميز أكد خلاله حضوره بين كبار منتخبات العالم.