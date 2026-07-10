تأهل وإنجاز.. فرنسا تضيف رقمًا جديدًا إلى سجلها المونديالي

واصل منتخب فرنسا كتابة فصل جديد في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعدما جمع بين التأهل إلى الدور نصف النهائي وتحقيق رقم جديد في سجله المونديالي، إثر فوزه على المغرب بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي من نسخة 2026، ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب الثالث في تاريخه.

وأضاف المنتخب الفرنسي إنجازًا جديدًا إلى سجله بعدما رفع عدد انتصاراته في تاريخ كأس العالم إلى 45 فوزًا، ليعادل الرقم المسجل باسم منتخب إيطاليا، ويتقاسم معه المركز الرابع في قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في البطولة.

واستفاد المنتخب الفرنسي من انتصاره على المغرب ليواصل تقدمه في البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكدًا حضوره الدائم بين كبار المنتخبات في تاريخ المونديال.

ولا يزال منتخب البرازيل يتصدر قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في كأس العالم برصيد 79 فوزًا، يليه المنتخب الألماني بـ 70 انتصارًا، ثم الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 52 فوزًا، بينما ارتفع رصيد فرنسا إلى 45 انتصارًا لتتساوى مع إيطاليا في المركز الرابع.

ويطمح منتخب فرنسا إلى استثمار هذا المشوار الناجح بإضافة لقب ثالث إلى خزائنه، بعدما سبق له التتويج بكأس العالم مرتين؛ الأولى على أرضه في نسخة 1998، والثانية في روسيا عام 2018، ليواصل مطاردة إنجاز جديد في النسخة الحالية.