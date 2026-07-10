سخرية هاري ريدناب تزلزل كواليس المونديال





أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية بأن المدرب الإنجليزي المخضرم هاري ريدناب عبر عن خيبة أمله الشديدة عقب قرار إيقاف المدافع الشاب جاريل كوانساه لمباراتين، واصفاً القرار بالصدمة الكبيرة والمحبطة للاعب وللفريق على حد سواء.

وفي تصريحات تهكمية أثارت تفاعلاً واسعاً، اقترح ريدناب لجوء السلطات إلى ضغوط سياسية لإلغاء العقوبة، مقترحاً بإمكانية استدعاء رئيس الوزراء البريطاني للتواصل مباشرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بغرض نقض القرار وإلغاء عقوبة الإيقاف الصادرة بحق اللاعب.

وأشار ريدناب في حديثه إلى الجدل العارم الذي شهدته أروقة كأس العالم عقب التدخل المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإلغاء عقوبة الإيقاف الناجمة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون؛ حيث تساءل ريدناب بعفوية وتهكم: "إذا كان بإمكان دونالد ترامب فعل ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن؟"، واصفاً القرار الصادر بحق كوانساه بأنه أمر فادح ومثير للجدل.

وأكد المدرب المخضرم أن هذا الإيقاف يشكل ضربة قوية وموجعة للاعب الشاب في هذه المرحلة من مسيرته، مشدداً على صعوبة تقبل مثل هذه القرارات وتفاوت معايير التقييم في مثل هذه المواقف الحاسمة.