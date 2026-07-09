الإعلام الدولي يتساءل.. «صافرة» أرجنتينية لقمة بوسطن صدفة أم رد دين؟





في خطوة أثارت اهتمام الشارع الرياضي والأوساط الكروية العالمية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن إسناد مهمة إدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبَي فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، والمقامة على ملعب بوسطن، إلى طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل بقيادة الحكم فاكوندو تيلو (44 عاماً)، وبمعاونة المساعدين خوان بابلو بيلاتي وجابرييل شادي، والحكم الرابع داريو هيريرا.

وتأتي هذه التعيينات لتمثل سابقة هي الأولى من نوعها في النسخة الحالية للمونديال التي يُعهد فيها بإدارة مباراة كاملة لطاقم ينتمي لجنسية واحدة على أرضية الميدان، بدلاً من التوزيع المعتاد بين جنسيات مختلفة، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً وسلسلة من ردود الأفعال المتباينة.

ويكتسب قرار الفيفا حساسية خاصة بالنظر إلى سياق الأحداث الأخيرة في البطولة؛ إذ أدار الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه مباراة الدور ثمن النهائي التي جمعت بين المنتخبين الأرجنتيني والمصري، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة (3-2) وسط جدل تحكيمي واسع وتشكيك في قرارات تقنية الفيديو (VAR)، أبرزها إلغاء هدف للمنتخب المصري وعدم احتساب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. هذا التداخل بين القوميات والقرارات ألقى بظلاله على مشهد تعيين طاقم أرجنتيني لمباراة الطرف الآخر فيها هو منتخب فرنسا، خاصة مع استمرار التنافس الأرجنتيني في البطولة واحتدام التنافس الرياضي بين البلدين منذ نهائي مونديال قطر 2022.

وتناول الإعلام الدولي هذا التعيين بزوايا مختلفة؛ إذ أشار موقع Goal العالمي إلى الجدل الصامت داخل أروقة المونديال جراء منح طاقم أرجنتيني إدارة مباراة لفرنسا، في حين لا يزال منتخب بلادهم ينافس على اللقب. ومن جانبها، سلطت شبكة Squawka للإحصائيات الضوء على الصرامة العالية للحكم تيلو، واصفة إياه بالحكم الصارم الذي يمتلك معدلاً مرتفعاً في إشهار البطاقات الملونة (4.68 بطاقات صفراء بالمباراة) وسابقة شهيرة بإشهاره 10 بطاقات حمراء في نهائي كأس أبطال الأرجنتين 2022، ما يعني أن كل قرار يتخذه في بوسطن سيكون تحت تدقيق مضاعف.

وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة Financial Express أن القرار يأتي في توقيت دقيق يعقب الاتهامات التي طالت التحكيم الفرنسي في مباراة الأرجنتين ومصر، ما جعل الاستعانة بطاقم أرجنتيني محط تساؤلات قانونية وفنية واسعة، في حين أكدت شبكةIndia Today أن الاستعدادات للمواجهة طغى عليها قرار الفيفا الذي أثار دهشة المتابعين بالنظر إلى طبيعة الخصومة الرياضية بين فرنسا والأرجنتين.

وعلى الجانب الآخر، فضل المعسكر الفرنسي التعامل مع القرار بهدوء وثبات؛ إذ صرح المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بأن تركيز الفريق ينصب بالكامل على المواجهة داخل الميدان دون الالتفات لهوية الحكم، في حين أكد حارس المرمى روبن ريسر ثقته في كفاءة الحكام المختارين من قبل الفيفا لإدارة المنافسات الكبرى.