أرقام تاريخية لمبابي وديديه ديشان في ليلة المونديال





تدخل فرنسا مواجهة اليوم المرتقبة في ربع نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب المغربي وفي جعبتها العديد من الأرقام القياسية والتحديات التاريخية التي تخطف الأنظار نحو كبار مسيرتها الكروية. ويقف القائد كيليان مبابي على أعتاب محطة تاريخية استثنائية، إذ يصبح بعمر 27 عاماً و6 أشهر و19 يوماً أصغر لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة يخوض 20 مباراة في بطولات كأس العالم، متجاوزاً أرقاماً صامدة لأساطير اللعبة عبر العقود.

ورغم هذا السجل الإعجازي والمكانة الاستثنائية التي يحظى بها المهاجم الفرنسي، إلا أنه يدخل لقاء الليلة وعينه على كسر عقدة رقمية غريبة ترافقه، تمثلت في عدم تسجيله أي هدف مع منتخب "الديوك" في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم خلال مسيرته حتى الآن، مما يضعه أمام اختبار حقيقي لإثبات حسه التهديفي في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

وعلى الجانب الفني، لا تتوقف الإنجازات عند حدود المستطيل الأخضر، بل تمتد لتسجل اسماً بحروف من ذهب للمدرب ديديه ديشان، الذي يخوض الليلة مباراته رقم 25 كمدرب في نهائيات كأس العالم، ليصبح بذلك أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ المونديال (معادلاً الرقم القياسي للمدرب الألماني الأسطوري هيلموت شون).

وتأتي هذه المحطة التاريخية لتتوج مسيرة حافلة لديشان مع المنتخب الفرنسي، حيث يمتلك بالفعل أكبر عدد من الانتصارات كمدرب في تاريخ البطولة بواقع 19 انتصاراً، ويطمح لتعزيز هذا السجل والابتعاد بالصدارة التاريخية في حال مواصلة المشوار المونديالي.

وتكتسب مواجهة الليلة طابعاً تكتيكياً مشحوناً بالإثارة، كونها إعادة لمواجهة نصف نهائي النسخة الماضية، حيث يسعى المنتخب الفرنسي لاستغلال القوة الهجومية الضاربة التي يتصدر بها القوة التهديفية في البطولة. وتتجه الأنظار نحو مدى قدرة مبابي على قيادة الخط الأمامي وفك الصيام التهديفي في دور الثمانية، إلى جانب زملائه في خط الهجوم، لفك الشفرة الدفاعية الصلبة لأسود الأطلس وتأمين بطاقة العبور نحو المربع الذهبي.