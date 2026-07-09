هالاند عن مواجهة انجلترا : سألعب ضد زملائي وصراحة أشعر بعدم الراحة

أقرّ النرويجي إرلينغ هالاند المولود في إنجلترا ومهاجم مانشستر سيتي، الخميس، أن مواجهة «الأسود الثلاثة»، السبت، في ربع نهائي مونديال 2026 في ميامي ستكون مميزة حقاً.

وقال هالاند الذي سجل حتى الآن 7 أهداف في العرس الكروي العالمي: إنه أمر خاص لأني ألعب في إنجلترا، لقد وُلدت في إنجلترا وسألعب ضد زملاء لي، وصراحة أشعر بعدم الراحة بعض الشيء. وأكد هالاند أشعر بسعادة كبيرة من اللعب في كأس العالم إنه لأمر رائع أن أكون هناك، وأن أتمكن من اللعب على مسرح كبير مع أصدقائي.

وبعد أربعة أيام من تسجيله هدفي الفوز على البرازيل 2-1 في دور الـ16، عاد هالاند إلى هذه المباراة، قائلاً: لم أتوقع ذلك على الإطلاق لقد احتفلت.. حتى قبل المباراة أمام البرازيل، لم أتوقع ذلك والدتي أيضاً احتفلت، بصراحة، لم تتوقع أن نصل إلى ربع النهائي.

وأصر هالاند على أن اللعب والفوز على البرازيل كان أمراً جنونياً بالنسبة للنرويجيين، ثم الذهاب ومواجهة إنجلترا في ربع النهائي، إنه أمر لا يصدق. إذا نظرت إلى الكواليس في النرويج، فهي ليست النرويج المعتادة.