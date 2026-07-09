البرتغال في امتحان الحياة بعد رونالدو



أسدل كريستيانو رونالدو الستار على رحلته الاستثنائية في كأس العالم، لتنتهي حقبة امتدت أكثر من عقدين، كان خلالها الوجه الأبرز للكرة البرتغالية، وصاحب التأثير الأكبر داخل الملعب وخارجه، ومع إعلان مشاركته الأخيرة في المونديال تبدأ البرتغال رحلة البحث عن هوية جديدة، في واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ مطلع الألفية.



والخروج أمام إسبانيا في ثمن النهائي لم يكن مجرد نهاية لمباراة، بل كان نهاية لحقبة كاملة، ورونالدو، الذي حمل أحلام البرتغال في ست نسخ متتالية من كأس العالم، غادر المشهد الدولي باكياً، بعدما أخفق في تحقيق اللقب الوحيد، الذي استعصى على مسيرته الأسطورية.



ورغم تسجيله ثلاثة أهداف في البطولة فإن الصورة الفنية كانت مختلفة، وبدا تأثيره داخل المنظومة أقل من المعتاد، وأصبح وجوده يفرض على الفريق التكيف مع أسلوبه، بدلاً من أن يتكيف هو مع متطلبات اللعب الحديثة، التي تعتمد على الضغط المستمر، والحركة الدائمة، والمرونة التكتيكية.



ومن هنا لا يبدو رحيل رونالدو خسارة فنية خالصة بقدر ما يمثل نقطة تحول استراتيجية قد تمنح المنتخب البرتغالي حرية أكبر في بناء منظومة هجومية أكثر ديناميكية وتوازناً.



وإذا كان رحيل رونالدو يثير القلق هجومياً فإن البرتغال تملك في المقابل أحد أقوى خطوط الوسط على مستوى العالم، فالثنائي جواو نيفيز وفيتينيا يمثل نموذجاً للاعب الوسط العصري القادر على الجمع بين الجودة الفنية والالتزام التكتيكي، بينما يواصل برونو فرنانديز لعب دور العقل المفكر وصانع الإيقاع، مدعوماً بخبرة برناردو سيلفا وقدرته على صناعة الفارق بين الخطوط، كما يمتلك المنتخب قاعدة دفاعية صلبة بوجود روبن دياز ونونو مينديز، إلى جانب الحارس ديوغو كوستا، وهو ما يمنح الفريق استقراراً كبيراً في الثلثين الدفاعي والوسطي، والسؤال الأكبر الذي سيواجه البرتغال بعد اعتزال رونالدو ليس في الدفاع أو الوسط، بل في مركز رأس الحربة.



ويبدو غونزالو راموس، المرشح الطبيعي لقيادة الخط الأمامي، خصوصاً أنه أثبت في أكثر من مناسبة امتلاكه الحس التهديفي، إلا أن مستواه لا يزال يفتقر إلى الثبات الذي يميز كبار المهاجمين، وفي المقابل يملك كل من رافائيل لياو، وبيدرو نيتو، وجواو فيليكس، وفرانسيسكو كونسيساو إمكانات فردية كبيرة، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى الاستمرارية، الذي يجعلهم قادة للهجوم البرتغالي، ولذلك سيكون التحدي الأكبر أمام الجهاز الفني هو بناء منظومة هجومية جماعية لا تعتمد على نجم واحد، بل على تنوع مصادر الخطورة، وهو ما افتقدته البرتغال في السنوات الأخيرة مع تمحور اللعب حول رونالدو، وبرحيله لا يفقد المنتخب البرتغالي هدافه التاريخي فقط، بل يخسر أيضاً قائداً ظل لسنوات طويلة يمثل الشخصية الأولى داخل غرفة الملابس.



وتبدو أسماء مثل برونو فرنانديز، وروبن دياز، وبرناردو سيلفا الأكثر ترشيحاً لقيادة الجيل الجديد، بفضل خبرتهم الدولية وشخصياتهم القيادية، بينما سيكون على بقية اللاعبين تحمل مسؤولية أكبر في ظل غياب النجم الذي اعتاد امتصاص الضغوط الإعلامية والجماهيرية.



وبعيداً عن المستطيل الأخضر سيظل رونالدو حالة استثنائية يصعب تكرارها، إذ تجاوز تأثيره حدود كرة القدم، ليصبح أحد أكبر الرموز الرياضية عالمياً، وصاحب الحضور الجماهيري والإعلامي الأوسع في تاريخ البرتغال، ولكن المفارقة أن غيابه قد يمنح المنتخب فرصة للتحرر من فكرة «الفريق الذي يلعب من أجل رونالدو»، والانتقال إلى مرحلة تعتمد على قوة المجموعة أكثر من بريق الفرد.



والبرتغال لا تحتاج إلى ثورة شاملة بعد اعتزال رونالدو، فالقوام الأساسي للفريق لا يزال من بين الأقوى عالمياً، لكن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة صياغة الهوية الهجومية، وإيجاد مهاجم قادر على استثمار الكم الكبير من الفرص التي يصنعها خط الوسط، وقد يكون الفريق أقل بريقاً على المستوى الإعلامي، لكنه قد يصبح أكثر توازناً على المستوى التكتيكي، وإذا نجح المدرب القادم في توظيف هذا الجيل بالشكل الصحيح فقد تكون حقبة ما بعد رونالدو بداية لمنتخب أكثر جماعية، لا نهاية لعصر ذهبي.