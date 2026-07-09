عبدالله حسن: فرنسا والمغرب صراع الجودة أمام الانضباط



أكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن مواجهتي فرنسا أمام المغرب، وإسبانيا أمام بلجيكا، تحملان أبعاداً تكتيكية معقدة، وستحسمان بقدرة كل منتخب على إدارة التفاصيل الصغيرة، أكثر من الاعتماد على الفوارق الفردية.



فرنسا × المغرب



يرى عبدالله حسن، أن المنتخب الفرنسي يدخل المباراة بأفضلية فنية واضحة، بفضل جودة عناصره على المستويين المهاري والتكتيكي، إضافة إلى السرعة الكبيرة في التحول الهجومي والقدرة على صناعة الفرص من العمق والأطراف، وهو ما يمنحه تنوعًا يصعب احتواؤه إذا وجد المساحات المناسبة.



ويؤكد أن نجاح فرنسا يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها سرعة تدوير الكرة لكسر التكتل الدفاعي المغربي، وتأمين المساحات خلف الأظهرة، وعدم الاستعجال في حال تأخر التسجيل، إلى جانب اليقظة الكاملة أمام الهجمات المرتدة والكرات الثابتة التي يجيدها المنافس.



وأوضح أن المنتخب المغربي أثبت خلال البطولة امتلاكه شخصية تكتيكية قوية، خاصة بعد فوزه المقنع على كندا بثلاثية نظيفة، إذ يتميز بتنظيم دفاعي متماسك، وانضباط جماعي، وسرعة كبيرة في التحول من الدفاع إلى الهجوم.



وأشار إلى أن فرص المغرب في إرباك المنتخب الفرنسي ترتبط بإغلاق العمق أمام مفاتيح اللعب الفرنسية، وسرعة الخروج بالكرة عقب الاسترجاع، واستثمار الانطلاقات الهجومية عبر الجبهة اليمنى بقيادة أشرف حكيمي، مع ضرورة تجنب الأخطاء القريبة من منطقة الجزاء.



وأضاف أن السيناريو التكتيكي للمباراة سيتحدد وفق توقيت الهدف الأول، فإذا نجحت فرنسا في التسجيل مبكرًا ستجبر المغرب على التخلي تدريجياً عن حذره الدفاعي، وهو ما سيمنح «الديوك» مساحات أكبر لاستغلالها. أما إذا تمكن المغرب من الحفاظ على التعادل لفترة طويلة، فإن الضغوط النفسية ستنتقل إلى المنتخب الفرنسي، بينما تتزايد فرص «أسود الأطلس» في استثمار الهجمات المرتدة.



واختتم تحليله لهذه المواجهة بالتأكيد على أن فرنسا تبدو الأقرب فنياً، لكن المغرب يمتلك الأدوات التكتيكية الكافية لتعقيد المباراة، مشيراً إلى أن مفتاح الفوز سيكون في جودة إدارة التحولات الدفاعية والهجومية، وتحقيق التوازن بين الجرأة والانضباط.



إسبانيا × بلجيكا



في المواجهة الثانية، يرى عبدالله حسن، أن المنتخب الإسباني يمتلك أفضلية واضحة في السيطرة على الكرة والتحكم في نسق اللعب، بفضل قدرته على بناء الهجمة من الخلف، والضغط الفوري بعد فقدان الكرة، وصناعة التفوق العددي في منطقة الوسط.



وأوضح أن نجاح إسبانيا يتطلب سرعة تدوير الكرة لكسر التكتل البلجيكي، مع حماية المساحات خلف الأظهرة، وتجنب فقدان الكرة في العمق، واستغلال أنصاف المساحات حول منطقة الجزاء، وهي المناطق التي تمنح لاعبيها أفضلية في صناعة الفرص.



أما المنتخب البلجيكي، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، مستندًا إلى خبرة لاعبيه، وسرعة التحولات الهجومية، والفاعلية الكبيرة داخل الثلث الأخير من الملعب.



وأشار إلى أن بلجيكا تحتاج إلى تجاوز الضغط الإسباني الأول بسرعة، واستغلال المساحات التي يتركها تقدم لاعبي إسبانيا، مع إغلاق العمق أمام لاعبي الوسط الإسبان، والاستفادة القصوى من الكرات الثابتة التي تمثل أحد أبرز أسلحتها.



ويرى عبدالله حسن، أن المدربين سيخوضان مباراة تكتيكية من الطراز الرفيع، فإذا نجحت إسبانيا في فرض إيقاعها والسيطرة على الاستحواذ ومنع التحولات، ستكون صاحبة الأفضلية. أما إذا تمكنت بلجيكا من كسر الضغط الأول والانطلاق بسرعة نحو الأمام، فإن المباراة قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة يصعب توقع مسارها.



واختتم تحليله بالتأكيد على أن إسبانيا تمتلك التنظيم والسيطرة، بينما تعتمد بلجيكا على الخبرة والقدرة على استغلال أخطاء المنافس، مشدداً على أن إدارة المساحات بعد فقدان الكرة ستكون العامل الحاسم في تحديد هوية المتأهل.