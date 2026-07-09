الجماهير تختار خليفة صلاح: «رأينا منه ما يكفي.. أحضروه إلى ليفربول»



تحول هيثم حسن «24 عاماً»، لاعب منتخب مصر، إلى أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026، بعد أن لفت الأنظار بأدائه المميز رغم قلة الدقائق التي حصل عليها، ليصبح محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، في انتظار مستقبل قد يقوده إلى أحد كبار القارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وخلال المونديال، غاب الجناح المصري عن المشاركة في دور المجموعات، وظهر بديلاً أمام أستراليا في دور الـ 32، ثم خاض مباراته الأساسية الأولى أمام الأرجنتين في دور الـ 16، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني بسبب الإصابة، ورغم مشاركته المحدودة، ترك انطباعاً كبيراً بفضل مهاراته وسرعته وقدرته على صناعة الفارق، ليصبح اسمه حديث الجماهير ووسائل الإعلام في أكثر من دولة.



وشددت جماهير ليفربول على ضرورة الفوز بتوقيعه، ورأت فيه مشروع خليفة لمواطنه محمد صلاح، حيث نشرت الصفحة الرسمية لجماهير النادي على منصة «إكس»، التي يتابعها أكثر من مليون مشجع، رسالة إلى إدارة النادي جاء فيها: «لقد رأينا منه ما يكفي... أحضروا هيثم حسن إلى ليفربول».



وولد هيثم حسن في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، ونشأ هناك وتعلم كرة القدم في الأحياء الفرنسية، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية متنقلاً بين عدة أندية، حتى استقر في صفوف ريال أوفييدو الإسباني، حيث لعب دوراً بارزاً في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى وتوج بجائزة أفضل لاعب في النادي الموسم الماضي.