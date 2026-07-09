تفاصيل العقد الجديد لحسام حسن مع منتخب مصر

يمضي حسام حسن في قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، بعدما حسم الاتحاد المصري لكرة القدم موقفه بالإبقاء على المدير الفني وتجديد التعاقد معه بعقد طويل الأمد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الفني بعد المشوار التاريخي الذي قدمه المنتخب في مونديال 2026.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا تجديد الثقة في حسام حسن، مؤكدًا استمراره على رأس القيادة الفنية للفراعنة حتى نهائيات كأس العالم 2030، ليضع بذلك حدًا للتكهنات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل الجهاز الفني، مع تأكيد مجلس الإدارة رغبته في بناء مشروع طويل المدى للمنتخب المصري.

وأكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية، أن حسام حسن يمثل حالة استثنائية في تدريب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن قرار استمراره جاء بدعم وإجماع من مختلف أطراف المنظومة الكروية والجماهير المصرية.

وأوضح أبو زهرة أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة رسمية مع حسام حسن عقب عودة بعثة المنتخب من الولايات المتحدة، من أجل الانتهاء من جميع تفاصيل العقد الجديد، مؤكدًا أن الخطة الحالية تستهدف استمرار المدير الفني حتى كأس العالم 2030.

وتطرق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة مصر أمام الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، كاشفًا عن تقدم الاتحاد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء.

وأشار أبو زهرة إلى أن الاتحاد يدرك أن الشكوى لن تغير النتيجة النهائية للمباراة، إلا أنها جاءت من أجل حفظ حقوق منتخب مصر وإثبات موقفه الرسمي تجاه القرارات التي اعتبرها مؤثرة في سير اللقاء، مؤكدًا أن الاتحاد لم يكن أمامه سوى اتباع الإجراءات القانونية المتاحة.