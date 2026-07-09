خبير تحكيمي: لقطة صلاح أمام الأرجنتين كانت تستحق مراجعة «الڤار»

أكد الحكم الإنجليزي الدولي السابق مارك هالسي أن إحدى أبرز اللقطات المثيرة للجدل في مواجهة مصر والأرجنتين بدور الـ16 من كأس العالم 2026 كانت تستوجب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مشيرًا إلى أن التدخل الذي تعرض له محمد صلاح داخل منطقة الجزاء كان يستحق المراجعة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وعلق هالسي على الأداء التحكيمي للمباراة، التي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2 وتأهلها إلى الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن المواجهة جاءت قوية ومتكافئة، وأن المنتخب المصري قدم مستوى فنيًا مميزًا أمام حامل اللقب، معتبرًا أن النتيجة النهائية لا تعكس حجم المجهود الذي بذله لاعبو "الفراعنة".

وأوضح الحكم الإنجليزي السابق، في تصريحات تلفزيونية، أن طاقم التحكيم كان يجب أن يستعين بتقنية الفيديو في لقطة محمد صلاح داخل منطقة جزاء الأرجنتين، من أجل التحقق من وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأشار إلى أن تجاهل مراجعة هذه الحالة أظهر غيابًا للاتساق في إدارة المباراة، لافتًا إلى أن منتخب مصر كان يملك الحق في الاعتراض على عدم مراجعة اللقطة.

وحسم هالسي الجدل بشأن المطالبات بإعادة المباراة، مؤكدًا أن قوانين كرة القدم لا تسمح بإعادة اللقاء بسبب أخطاء تقديرية أو قرارات مرتبطة باستخدام تقنية الفيديو، حتى وإن أثارت تلك القرارات الكثير من الجدل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الطريق الأنسب أمام الاتحاد المصري لكرة القدم يتمثل في رفع ملاحظاته الرسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع المطالبة بمراجعة آليات عمل تقنية الفيديو وتأهيل الحكام المسؤولين عنها، بما يضمن تجنب تكرار مثل هذه الحالات في المباريات الكبرى.