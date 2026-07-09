ضربة قوية للمغرب قبل مواجهة فرنسا في ربع النهائي

تلقى المنتخب المغربي ضربة مؤثرة قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب أحد أبرز عناصره الهجومية، إسماعيل صيباري، بسبب الإصابة، في وقت يسعى فيه "أسود الأطلس" لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

وأعلن محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، غياب صيباري رسميًا عن مواجهة فرنسا، المقررة مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون جاهزًا للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كندا في دور الـ16.

ويشكل غياب صيباري خسارة فنية كبيرة للمنتخب المغربي، بعدما لعب دورًا كبيرًا منذ انطلاق البطولة، وسجل ثلاثة أهداف في دور المجموعات، هز بها شباك البرازيل وهايتي وإسكتلندا، ليصبح أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة كندا في ثمن النهائي، واضطر إلى مغادرة أرضية الملعب وهو يبكي متأثرًا بقوة الإصابة، ما أثار مخاوف الجهاز الفني بشأن إمكانية استكماله البطولة.

وأكد وهبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فرنسا، أن جميع لاعبي المنتخب في جاهزية فنية وبدنية كاملة باستثناء صيباري، معربًا عن أمله في ألا تنهي الإصابة مشوار اللاعب في البطولة، وأن يتمكن من العودة حال نجاح المغرب في بلوغ الأدوار التالية.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، ليواصل عروضه القوية في النسخة الحالية من المونديال.

وواصل "أسود الأطلس" نتائجهم المميزة منذ انطلاق البطولة، بعدما تأهلوا من دور المجموعات دون أي خسارة، جامعِين سبع نقاط في مجموعة قوية ضمت البرازيل وإسكتلندا وهايتي، ليضربوا موعدًا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخه بكأس العالم.