استمرار حسام حسن مع منتخب مصر بقرار رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، بعدما وافق مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة على تجديد التعاقد معه، في خطوة تستهدف استكمال المشروع الفني للمنتخب، والبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه «الفراعنة» خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة وافق على تجديد التعاقد مع حسام حسن، إلى جانب إبراهيم حسن مدير المنتخب، استمرارًا لخطة تطوير المنتخب المصري، بعد الأداء الذي قدمه الفريق في كأس العالم، والذي شهد تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة المصرية بالوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى.

وأوضح هاني أبو ريدة، أن قرار التجديد يأتي في إطار الحرص على استكمال المشروع الفني، ومواصلة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد خلال اجتماعه المقبل، عقب وصول بعثة المنتخب إلى أرض مصر، وفقًا لما جاء في البيان الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء قرار التجديد بعد ساعات من انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، في مباراة كان المنتخب المصري متقدمًا خلالها بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يقلب حامل اللقب النتيجة ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأنهى المنتخب المصري البطولة بصورة غير مسبوقة، بعدما حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، ثم اجتاز دور الـ32 قبل أن يودع المنافسات أمام الأرجنتين، ليحظى بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.