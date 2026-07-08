«فيفا» يرفض استئناف فرنسا لإلغاء إنذار أوليسيه

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسيه خلال الفوز على الباراغواي 1-0 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بحسب ما صرح مدرب «الديوك» ديدييه ديشان.



وكان أوليسيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توتراً كبيراً في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب الباراغواي ماتياس غالارسا.

وقال ديشان، خلال مؤتمر صحافي في فوكسبورو عشية مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: «البطاقة الصفراء لم تتغير، تلقينا صباح اليوم إخطاراً من «فيفا» يفيد بتثبيت القرار». وأظهرت الإعادات التلفزيونية وجود احتكاك محدود بين اللاعبين، إذ وضع أوليسيه إصبعه أمام فمه، قبل أن يسقط غالارسا أرضاً مدعياً تعرضه لضربة في الوجه.



وبعد تثبيت الإنذار، سيكون أوليسيه مهدداً بالإيقاف عن الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب، إذا نجحت فرنسا في التأهل، حيث ستواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا. ويواجه كل من برادلي باركولا ومانو كونيه المصير ذاته، بعدما حصلا أيضاً على بطاقات صفراء في مباراة الباراغواي.