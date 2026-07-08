الاتحاد المصري يطالب باستبعاد الحكم الفرنسي لوتيكسييه

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» استبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه من بقية منافسات كأس العالم 2026، مندداً بـ«أخطاء تحكيمية فادحة» خلال مباراة ثمن النهائي التي خسرها المنتخب المصري الثلاثاء أمام الأرجنتين 3-2.



ومن خلال رئيسه هاني أبو ريدة، طالب الاتحاد المصري نظيره الدولي في بيان، بفتح تحقيق مع لوتيكسييه، بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين، ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال، وفق ما ورد في البيان.



كما طالب بحرمان الحكم الرئيس ومساعديه وحكام الفيديو من إدارة مباريات كأس العالم «بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة».



وانتقد بشكل خاص الإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات، والتي رأى فيها أحقية «الفراعنة» في هدف صحيح وركلة جزاء.

وخلال اللقاء، ألغى لوتيكسييه هدفاً للمهاجم المصري مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» في بداية الشوط الثاني، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد «الفار»، بسبب خطأ في بداية الهجمة.



كما يرى المصريون أنهم كانوا يستحقون ركلة جزاء في الوقت بدلاً من الضائع، إثر شدّ القميص على حمدي فتحي ووجود احتكاك بين محمد صلاح وخوليان ألفاريس داخل منطقة الجزاء، وذلك قبل الهدف الأرجنتيني الثالث مباشرة.



وبعد اللقاء، انتقد مدرب منتخب مصر حسام حسن التحكيم واصفاً إياه بأنه لم يكن عادلاً ولا منصفاً. وأضاف: كانت هناك ضغوط مورست على الحكم من جانب المعسكر الأرجنتيني، ما أدى إلى هذه النتيجة.