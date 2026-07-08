هندرسون يخضع لجراحة بعد سقوطه خلال احتفالات الفوز على المكسيك

خضع لاعب وسط المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون لعملية جراحية في ذراعه اليسرى، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال احتفالات منتخب بلاده بالفوز على المكسيك 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم 2026.



وتعرض ابن الـ36 عاماً للحادثة، عندما فقد توازنه أثناء استناده إلى لوحة إعلانية قبل أن يسقط فوقها ويهبط على ذراعه اليسرى خلال احتفالات لاعبي إنجلترا في ملعب أستيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.



ونُقل هندرسون من أرض الملعب على حمالة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وسيغيب لاعب برينتفورد عن مواجهة إنجلترا أمام النرويج في الدور ربع النهائي السبت في ميامي، كما سيغيب عن بقية مباريات البطولة في حال واصل المنتخب الإنجليزي مشواره، لكنه سيبقى مع بعثة «الأسود الثلاثة» التي تتخذ من كانساس سيتي مقراً لها.



وكتب هندرسون عبر حسابه على إنستغرام، مرفقاً بصورة له على سرير المستشفى: «أُجريت العملية والآن لنستعد للمباراة الكبيرة السبت. وأضاف: شكراً لجميع أفراد الطاقم الطبي في معهد كانساس سيتي لجراحة العظام، وخاصة الجراحين الثلاثة الذين أجروا العملية».

ولم يشارك هندرسون سوى ست دقائق فقط خلال نهائيات كأس العالم الحالية، وذلك في الفوز على بنما 2-0 ضمن دور المجموعات في 27 يونيو.