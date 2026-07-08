مبابي رجل دولة وكوميدي.. وعازف فلوت



شهدت كأس العالم 2026 ظهور العديد من الشخصيات اللافتة، من المدربين أصحاب التصرفات الغريبة إلى اللاعبين الذين صنعوا لحظات لا تنسى، لكن وسط كل هذه الأسماء بقي شخص واحد يسيطر على المشهد داخل الملعب وخارجه، وهو كيليان مبابي.



وفي بطولة امتلأت بالشخصيات القوية، والأزياء الجريئة، والمواقف الطريفة، أصبح مبابي الوجه الأكثر إثارة وجاذبية بعدما جمع بين الهيمنة الرياضية، والحضور الإعلامي، والقدرة على صناعة الجدل، ليصبح أكثر من مجرد لاعب كرة قدم.



وشهدت البطولة لحظات لا تنسى، من ظهور توماس توخيل في غرفة ملابس المنتخب الإنجليزي، إلى بطاقة شاب يخوض أولى مغامراته، إلى التصرفات المثيرة للجدل لبعض المدربين واللاعبين، مروراً بروح الدعابة التي أظهرها إيرلينغ هالاند، الذي أثبت أنه قادر على أن يكون مرعباً أمام المرمى وخفيف الظل بعد التسجيل.

وحتى هاري كين، المعروف بهدوئه الشديد أمام الإعلام، ظهر في لحظات أكثر عفوية من المعتاد، ولكن مبابي كان القصة الأكبر حسب رؤية صحيفة «الغارديان».



المجد والتاريخ

تعرض مبابي للسخرية بسبب ثقته الكبيرة بنفسه منذ طفولته، لكنه أثبت مع مرور السنوات أن أحلامه لم تكن مبالغة، وعندما كان في الثالثة من عمره فقط، كان يقف ويغني النشيد الوطني الفرنسي «المارسييز» واضعاً يده على قلبه، وكان يعلن بثقة أنه سيصبح لاعباً للمنتخب الفرنسي يوماً ما.



وفي ذلك الوقت، كان البعض يبتسمون لهذه التصريحات الطفولية، لكن مبابي أصبح بالفعل الهداف التاريخي لكرة القدم الفرنسية، كما كان يكرر منذ صغره حلم اللعب لريال مدريد، حتى إن أصدقاء والديه اشتروا له ذات مرة نموذجاً مصغراً لملعب سانتياغو برنابيو كنوع من المزاح بسبب إصراره على أنه سيصل إلى النادي الملكي، واليوم، أصبح مبابي أحد أهم لاعبي ريال مدريد وأكثر نجومه تأثيراً.



وفي مباراة دور الـ16 أمام باراغواي، بعدما سجل ركلة الجزاء الحاسمة، قضى الدقائق الأخيرة وهو يتجول في الملعب بابتسامة هادئة، وكأنه يعيش اللحظة التي توقعها منذ طفولته، وأينما ذهب مبابي في كرة القدم، يبدو أن النتيجة واحدة، وهي الانتصار.



ظاهرة كروية

يعرف الجميع قدرات مبابي داخل الملعب، وتتضمن السرعة الخارقة، القوة البدنية، المهارة في المراوغة، والقدرة على تحويل أي هجمة إلى خطر حقيقي، وفي فرنسا، يطلقون على اللاعبين الكبار لقب «اللاعب الخارق»، ولا أحد يجسد هذا الوصف أكثر من مبابي، فهو لاعب يجمع بين النحافة والقوة، وبين الانفجار البدني والهدوء الذهني، وكان يعرف سابقاً بلقب «مبابي لوتين»، لكنه وصل إلى مرحلة أصبح فيها اسمه وحده كافياً.



وخلال الأسابيع الأخيرة، تغيرت نظرة العالم إليه، ولم يعد مجرد مهاجم سريع، بل أصبح ظاهرة ثقافية كاملة، وسرعته ليست مجرد تفوق بدني، بل مزيج من القوة والذكاء واللامبالاة الظاهرة، وكأنه يتحرك في الملعب بسهولة بينما يعاني المنافسون للحاق به.



رمز ثقافي

خارج الملعب، أصبح مبابي شخصية عالمية، وانتشرت خلال البطولة صور ساخرة تصفه بـ«الديكتاتور»، وتحولت النكات حول شخصيته القيادية إلى ظاهرة على الإنترنت، حتى المدرب ديدييه ديشامب شعر بالحاجة إلى الدفاع عنه والتأكيد على أنه ليس مستبداً، بل قائد محبوب بين زملائه.



ولكن المفارقة أن هذه السخرية نفسها عززت مكانة مبابي، لأن الوصول إلى مرحلة أن يصبح اللاعب مادة دائمة للنكات العالمية يعني أنه أصبح جزءاً من الثقافة الشعبية، فنجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان، وصلوا إلى مستويات أسطورية، لكن مبابي منح جيلاً جديداً من الجماهير شخصية مختلفة: لاعباً عظيماً ومرحاً وقادراً على صناعة المحتوى خارج الملعب.



وفي الثقافة الكروية الفرنسية، لا تقل القدرة على التعبير أهمية عن المهارة الفنية، ومبابي كان دائماً مختلفاً في هذا الجانب، ومنذ طفولته، كان ينظم مؤتمرات صحفية وهمية، وكأنه يتدرب على دوره المستقبلي أمام الكاميرات.



وفي كأس العالم 2026، ظهر نضجه الفكري بوضوح، حيث تحدث عن تطور كرة القدم، وأهمية المساحات، ودور اللاعبين في فهم اللعبة، وحتى عن فترات التوقف لشرب المياه بطريقة ساخرة عندما قال إن اللاعبين لا يجب سؤالهم دائماً لأنهم «مثل دوارات الرياح»، كما دافع بقوة عن مدربه ديشامب، واصفاً إياه بأنه يجمع بين شخصية الصديق والأب الصارم.



صناعة الشخصية

يرى مبابي أن شخصيته الحالية تعود إلى التربية، إذ كان طفلاً مليئاً بالطاقة، لكن والديه حرصا على منحه الأدوات التي تساعده على التحكم في هذه الطاقة، وحصل على دعم نفسي منذ سنوات الدراسة، وتلقى دروساً في المسرح والعزف على آلة الفلوت، إلى جانب كرة القدم. وهذا التنوع ساعد في تكوين شخصية مختلفة تجمع بين لاعب رياضي، وممثل، ومتحدث جيد، وشخص قادر على فهم تأثيره خارج الملعب.



وولد مبابي في بوندي، إحدى ضواحي شمال شرق باريس، وهي المنطقة التي خرج منها العديد من المواهب الفرنسية الكبرى، وبدأت قصته من ملعب ليو لاغرانج المحلي، وهو ملعب بسيط لكنه كان نقطة البداية لحلم عالمي.



وتُعد ضواحي باريس واحدة من أكبر مصادر المواهب في كرة القدم، حيث خرج منها أيضاً زميله في المنتخب ويليام ساليبا والعديد من اللاعبين المحترفين، ويرى الباحثون أن نجاح هذه المناطق يعود إلى مزيج من عوامل عدة أبرزها الكثافة السكانية، الدعم الرياضي، الملاعب المتوفرة، والتنوع الثقافي والاجتماعي.



فرنسا الحديثة

يجسد مبابي مزيجاً فريداً من الثقافة الفرنسية الحديثة، وهو رجل دولة عندما يتحدث عن القضايا الكبرى، وكوميدي عندما يتفاعل مع الجماهير، وصوت واضح عندما يواجه القضايا الحساسة، وخلال كأس العالم الحالية، كان أقوى مواقفه خارج الملعب عندما رد على تصريحات عنصرية من سياسية باراغوايانية بعد مباراة فرنسا، مؤكداً أنه لن يسمح بنشر الكراهية والعنصرية.

في زمن تراجع فيه كثير من نجوم الرياضة عن التعبير عن مواقفهم، واختار مبابي أن يكون حاضراً.



إنه لاعب كرة قدم، وعازف فلوت، وممثل، وقائد جيل جديد. وبهدوء يشبه هدوء الملوك، يواصل كتابة قصته في كأس العالم، قصة لاعب عرف طريقه منذ الطفولة، وتحول من طفل يحلم بارتداء قميص فرنسا إلى الرجل الذي يقودها نحو المجد العالمي.