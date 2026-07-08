فرنسا غاضبة لتكليف طاقم أرجنتيني بإدارة مواجهتها والمغرب



أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتعيين طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل لإدارة مواجهة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، موجة من الجدل والانتقادات داخل فرنسا، قبل ساعات من انطلاق المباراة.



وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية قوبل القرار باستغراب واسع في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث وصفت شبكة «آر إم سي سبورت»، الخطوة بأنها «مثيرة للدهشة»، في إشارة إلى إسناد المباراة للحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، يعاونه طاقم تحكيم من الجنسية نفسها، بما في ذلك حكم تقنية الفيديو المساعد.



ويعد هذا التعيين استثنائياً مقارنة بما جرت عليه العادة في بطولات الفيفا، إذ غالباً ما يكون حكم الساحة من دولة، بينما يختار الحكم الرابع أو حكام تقنية الفيديو من جنسيات مختلفة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الفرنسية.



ويأتي الجدل في ظل الحساسية التاريخية بين فرنسا والأرجنتين منذ نهائي كأس العالم 2022، الذي توج فيه المنتخب الأرجنتيني باللقب بعد مباراة درامية، ما دفع بعض الجماهير الفرنسية إلى التشكيك في ملاءمة تعيين حكم أرجنتيني لإدارة مباراة تخص منتخب «الديوك».



في المقابل حرص لاعبو المنتخب الفرنسي على التقليل من أهمية القضية، إذ أكد المدافع دايوت أوباميكانو أن الفريق لن ينشغل بهوية الحكم، قائلاً، إن تركيز اللاعبين ينصب بالكامل على مواجهة المغرب، كما أبدى الحارس الثالث روبين ريسر ثقته في اختيارات الفيفا، مشيراً إلى أن وصول الحكام إلى هذه المرحلة من البطولة يعكس كفاءتهم واستحقاقهم لإدارة المباريات الكبرى.



ومن اللافت أن الجدل لم يقتصر على الجانب الفرنسي، إذ كانت وسائل إعلام أرجنتينية قد أبدت في وقت سابق تحفظها على تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، لإدارة مواجهة الأرجنتين ومصر، قبل أن يعلن الفيفا لاحقاً إسناد مباراة فرنسا والمغرب إلى طاقم تحكيم أرجنتيني بالكامل.



وتتجه الأنظار الآن إلى أداء فاكوندو تيلو وطاقمه التحكيمي في مباراة يأمل الجميع أن تحسم داخل المستطيل الأخضر بعيداً عن أي جدل تحكيمي.