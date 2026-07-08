هالاند يأكل 6 وجبات يومياً للحفاظ على قوته البدنية



يواصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لفت الأنظار في كأس العالم 2026، ليس فقط بأهدافه الحاسمة، بل أيضاً بأسلوب حياته الصارم ونظامه الغذائي، الذي يعد أحد أسرار قوته البدنية، وتألقه المستمر.



ويستعد مهاجم مانشستر سيتي لقيادة منتخب النرويج في مواجهة قوية أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي، بعدما سجل سبعة أهداف حتى الآن، وقاد منتخب بلاده إلى إقصاء البرازيل من دور الـ16.



ويعتمد هالاند، البالغ من العمر 25 عاماً، على نظام غذائي مكثف يوفر لجسده، الذي يبلغ طوله 195 سنتيمتراً، نحو 6000 سعرة حرارية يومياً، موزعة على ست وجبات، بهدف الحفاظ على كتلته العضلية، وقدرته البدنية العالية.



ورغم التزامه الصارم لا يخفي المهاجم النرويجي شغفه ببعض الوجبات المفضلة عند عودته إلى مسقط رأسه، حيث يعشق الكباب وبيتزا الكباب، إلى جانب أطباق صينية مثل الدجاج الحلو والحامض والبط، لكنه يؤكد أنه لا يتناولها إلا في مناسبات نادرة.



أما في حياته اليومية فيلتزم هالاند بوجبات تعتمد على الدجاج والمعكرونة المطهوة دون زيوت أو ملح، إضافة إلى الأسماك الطازجة مثل القاروص والدنيس وأبو سيف، مع الخضراوات، إلى جانب البيض واللحوم الحمراء والعسل، مع تجنب الأطعمة المصنعة .



وكشف والده، ألف-إينج هالاند، أن ابنه استلهم هذا النهج الغذائي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تأثر بقصة رواها الفرنسي باتريس إيفرا عن التزام رونالدو الصارم بالتغذية والاحترافية، وهو ما دفعه إلى اتباع أسلوب مشابه للحفاظ على أعلى مستويات الأداء.



وفي وثائقي «هالاند: القرار الكبير» استعرض المهاجم النرويجي تفاصيل نظامه الغذائي، الذي يشمل البيض والحليب واللحوم والأسماك والعسل، كما يعتمد على طاهٍ خاص للإشراف على إعداد وجباته، وفق برنامج دقيق.



ولم تكن شهيته الكبيرة مفاجئة لزملائه في المنتخب، إذ وصفه المهاجم جوش كينغ مازحاً بأنه «يأكل كالدب»، مؤكداً أنه لم يشاهد لاعباً يستهلك هذه الكميات من الطعام من قبل.



ومع اقتراب مواجهة إنجلترا يأمل المنتخب الإنجليزي في إيقاف الهداف ، بينما يتطلع هالاند إلى مواصلة عروضه المميزة، وقيادة النرويج إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.