ريمونتادا ميسي تُنهي حلم مصر وسويسرا تتأهل إلى ربع النهائي

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لقلب تأخره أمام مصر إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، فيما حجز منتخب سويسرا البطاقة الأخيرة بفوزه على كولومبيا بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي، ليضرب موعداً مع حامل اللقب في مواجهة مرتقبة بدور الثمانية.

أرجنتين ميسي تخطف حلم مصر

أنقذ ليونيل ميسي نجم وقائد الأرجنتين منتخب بلاده في توقيت قاتل من مواجهة مصر، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقدم الفراعنة بهدفي ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو في الدقيقتين 15 و67.

وانتفض ميسي في توقيت حاسم بكرة عرضية على رأس زميله كريستيان روميرو الذي قلص الفارق بهدف في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 84 تكفل ميسي بهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يرفع قائد المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 8 أهداف ليعتلي صدارة هدافي مونديال 2026 ويفض الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند اللذين يتساويان بـ 7 أهداف.

كما ابتعد ليونيل ميسي أيضا بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفا، يطارده مبابي برصيد 19 هدفا، وذلك قبل مواجهة المغرب في دور الثمانية.

وواصل "ليو" أيضا سلسلة هز الشباك في 9 مباريات متتالية ببطولة كأس العالم بعد دوره البارز في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022.

سويسرا تهزم كولومبيا

في المباراة الأخيرة في دور الـ 16 تأهل منتخب سويسرا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ16.

وأكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بتأهله في آخر مباريات دور الـ16 ليل الثلاثاء/الأربعاء ليضرب موعدا مع حامل اللقب منتخب الأرجنتين، الذي كان قد فاز مساء الثلاثاء على مصر 3 / 2 .

وستقام مباراة دور الثمانية يوم 11 يوليو في كانساس سيتي، علما بأن الفائز من مباراة سويسرا والأرجنتين سيلاقي المتأهل عن مباراة إنجلترا والنرويج، يوم 15 من الشهر نفسه في أتلانتا.

وعادل منتخب سويسرا أفضل إنجازاته بالتأهل لدور الثمانية والذي كان قد حققه في نسخ 1934 و1938 و1954.

وعلى مدار آخر 3 نسخ مونديالية اكتفى منتخب سويسرا بالوصول لدور الـ16، قبل أن يتخطى تلك العقبة أخيرا بنسخة 2026.