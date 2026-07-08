هالاند أم مبابي أم ميسي؟.. توقعات الخبراء لبطل المونديال

انحصرت الترشيحات للفوز بلقب كأس العالم 2026 بين عدد من كبار النجوم، يتقدمهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإيرلينج هالاند، بعدما قدموا مستويات مميزة مع منتخباتهم وقادوها إلى الدور ربع النهائي، في وقت كشف فيه عدد من كتاب ومحللي صحيفة (ذا أثلتيك) عن توقعاتهم لمسار البطولة والمنتخب الأقرب إلى التتويج.

ورجح غالبية المشاركين في الاستطلاع استمرار منتخب فرنسا في صدارة المرشحين لإحراز اللقب، مؤكدين أن كتيبة المدرب الفرنسي ديشامب تملك حلولًا هجومية متنوعة بقيادة مبابي، مع الإشارة إلى أن مواجهة المغرب في ربع النهائي ستكون اختبارًا مهمًا، فيما رأى آخرون أن الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا قد يكون الأقرب لحصد الكأس في النهاية.

واختار عدد كبير من الخبراء مواجهة إنجلترا والنرويج باعتبارها الأكثر ترقبًا في الدور ربع النهائي، في ظل الصدام المنتظر بين هالاند وهاري كين، بينما فضل آخرون لقاء فرنسا والمغرب، فيما رأى بعضهم أن مواجهة إسبانيا وبلجيكا ستكون المقياس الحقيقي لقدرات المنتخب الإسباني بعد حفاظه على نظافة شباكه طوال البطولة حتى الآن.

ومنح معظم المشاركين لقب أفضل لاعب في دور الـ 16 إلى هالاند بعد قيادته النرويج لإقصاء البرازيل، بينما حصل جود بيلينغهام على إشادة بعد تألقه مع إنجلترا أمام المكسيك، في حين اعتبر بعض المحللين أن ميسي كان صاحب الدور الأبرز في عودة الأرجنتين أمام مصر خلال الدقائق الأخيرة، بعدما قاد حامل اللقب إلى قلب تأخره بهدفين والتأهل إلى ربع النهائي.

وأشاد الخبراء بعدد من اللاعبين الذين لم يحظوا بالاهتمام الكافي، ومن بينهم حارس النرويج أوريان نيلاند، ومدافع إسبانيا إيميرك لابورتي، ولاعب وسط كولومبيا غوستافو بويرتا، إلى جانب المصري هيثم حسن الذي وصفه بعضهم بأنه قدم مهارات مميزة أمام الأرجنتين رغم خروج منتخب بلاده، كما حظي الحارس مصطفى شوبير بإشادة بعدما اعتبره بعض الكتاب أحد أبرز حراس البطولة حتى الآن.

وتوقع أغلب المشاركين تأهل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين إلى الدور نصف النهائي، بينما خالف عدد محدود هذا الاتجاه بترشيح المغرب أو بلجيكا أو النرويج لمواصلة المشوار، في وقت يظل فيه منتخب فرنسا صاحب النصيب الأكبر من الترشيحات للتتويج باللقب، مع استمرار المنافسة الفردية بين مبابي وهالاند وميسي على خطف الأضواء في الأدوار المتبقية.