رسالة مؤثرة من زوجة ميسي بعد التأهل إلى ربع النهائي

وجهت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة مؤثرة إلى زوجها عقب العودة التي قادت الأرجنتين للفوز على مصر بنتيجة 3-2، والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، في مباراة شهدت واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة.

وكانت الأرجنتين على أعتاب الخروج من دور الـ16 بعدما تأخرت بهدفين دون رد حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تقلب النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة، لتبقي حلم الدفاع عن اللقب قائمًا.

وحرصت أنتونيلا، التي حضرت المباراة من مدرجات ملعب أتلانتا برفقة أبنائها الثلاثة تياغو وماتيو وتشيرو، على الاحتفال بالانتصار عبر حسابها على «إنستغرام»، حيث نشرت صورًا للعائلة وهم يرتدون قمصان المنتخب الأرجنتيني.

وأرفقت الصور برسالة قصيرة إلى زوجها قالت فيها: «هيا يا أرجنتين.. لم تعد هناك كلمات»، تعبيرًا عن المشاعر التي صاحبت الانتصار، بعدما بدا منتخب «التانغو» قريبًا من توديع البطولة.

ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية، لم يتمالك ميسي نفسه، إذ ذرف الدموع متأثرًا بالعودة التي أنقذت مشوار الأرجنتين في البطولة.

وسارع عدد من زملائه إلى احتضانه، قبل أن تتحول الأجواء إلى فرحة عارمة داخل أرض الملعب.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرًا عبر ياسر إبراهيم، قبل أن يهدر ميسي فرصة التعادل بعدما تصدى الحارس مصطفى شوبير لركلة جزاء ببراعة.

وفي الشوط الثاني، عزز مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» تقدم «الفراعنة» بهدف ثانٍ، ليضع الأرجنتين في موقف بالغ الصعوبة.

لكن المنتخب الأرجنتيني عاد بقوة، فقلص كريستيان روميرو الفارق برأسية في الدقيقة 79، ثم سجل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليقود حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي.

ومنذ زواجهما عام 2017، تحرص أنتونيلا روكوزو على مؤازرة ميسي في أبرز محطاته الكروية، سواء مع الأندية أو المنتخب، كما بات أبناؤهما الثلاثة من الوجوه المعتادة في مدرجات مباريات الأرجنتين.

وبعد هذا الانتصار، يستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض اختبار جديد في الدور ربع النهائي، بينما يبقى حلم ميسي في الاحتفاظ بلقب كأس العالم قائمًا، وسط دعم عائلي متواصل من المدرجات.