إشارة «لا للعنصرية».. لماذا احتج حسام حسن أمام حكم مباراة الأرجنتين؟

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حالة من الجدل خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما ظهر وهو يرفع إشارة "لا للعنصرية" عقب الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الأرجنتيني، في لقطة خطفت الأنظار وأثارت تساؤلات حول الرسالة التي أراد توجيهها في تلك اللحظة.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2 بعد عودة مثيرة في الدقائق الأخيرة، واقعة أثارت الانتباه بعدما رصدت الكاميرات مدرب منتخب مصر وهو يشير بيديه إلى شعار "لا للعنصرية"، في أثناء احتجاجه على أحداث أعقبت هدف الأرجنتين الثالث.

ولجأ حسام حسن إلى هذه الإشارة في محاولة لتفعيل بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بمكافحة العنصرية، بعدما اعتبر أن بعض لاعبي الأرجنتين أطلقوا عبارات مسيئة وغير رياضية خلال احتفالهم بالهدف الثالث، وهو ما دفعه إلى التدخل والمطالبة بحماية لاعبيه وفق اللوائح المعمول بها.

ولم يستجب حكم المباراة لاحتجاجات المدير الفني لمنتخب مصر، ولم يفعّل البروتوكول الخاص بمكافحة العنصرية، كما رفض التوقف لمراجعة الواقعة، قبل أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه حسام حسن بسبب اعتراضه المتواصل.

وجاءت الواقعة في ختام مباراة درامية كان المنتخب المصري قريبًا خلالها من بلوغ الدور ربع النهائي، بعدما تقدم بهدفين دون رد عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.